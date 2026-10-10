KSČM se podle očekávání ani po osmi letech do Senátu nevrátí
KSČM se podle očekávání ani po osmi letech do Senátu nevrátí. Podle propočtu ČTK na základě průběžných volebních výsledků se letos neprosadí žádný z jejích osmi adeptů a ani jeden ze tří kandidátů spřízněného hnutí Stačilo! Posledním zástupcem KSČM v horní parlamentní komoře byl chomutovský senátor Václav Homolka, jehož mandát skončil v roce 2018. Komunisté tak mají jedinou zástupkyni už jen v Evropském parlamentu, kam jejich bývalá předsedkyně Kateřina Konečná předloni obhájila mandát europoslankyně za uskupení Stačilo!