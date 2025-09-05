0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Komise udělila Googlu pokutu v přepočtu sedmdesát miliard korun. Měl porušovat unijní antimonopolní pravidla. Google se odvolá. A Trump se nejspíš pomstí

Evropská komise potrestala Google ze skupiny Alphabet pokutou 2,95 miliardy eur (71,9 miliardy Kč) za porušení antimonopolní legislativy. Informovala o tom agentura Reuters. Podle EK, která mimo jiné plní funkci antimonopolního orgánu EU, se Google dopustil protisoutěžních praktik ve svém reklamním byznysu, uvádí Reuters. Google v reakci podle AFP uvedl, že rozhodnutí považuje za chybné a hodlá se proti němu odvolat. EK ve věci rozhodovala na základě stížnosti Evropské rady vydavatelů.

Podle komise Google upřednostňoval své vlastní služby v technologií zobrazování online reklamy na úkor konkurence a online vydavatelů. Od roku 2014 do současnosti tak podle EK zneužívat svého postavení na trhu.

Unijní exekutiva podle zdrojů Reuters původně plánovala udělit mírnou pokutu, a to už v pondělí. Odpor šéfa obchodu EU Maroše Šefčoviče vůči americkým clům na evropská auta ale tento plán místopředsedkyně EK Teresy Riberaové zmařil, uvedly zdroje.

Rozhodnutí přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump hrozí odvetnými opatřeními za jakýkoli tlak na velké americké technologické společnosti, připomíná Reuters.

