24. 7. 2025

Kolumbijská univerzita, jedna z amerických nejlepších, ustoupila Trumpovi. Splní jeho požadavky a zaplatí vládě čtyři miliardy korun

Kolumbijská univerzita v New Yorku uzavřela dohodu s administrativou amerického prezidenta Donalda Trumpa, v rámci které vládě zaplatí více než 200 milionů dolarů (asi 4,2 miliardy korun). Vláda škole podle dohody obnoví většinu federálního financování. Píší o tom agentury s odvoláním na prohlášení Kolumbijské univerzity. Trumpova administrativa v březnu zrušila granty a kontrakty s prestižní školou v hodnotě 400 milionů dolarů (asi 8,4 miliardy korun) kvůli propalestinským protestům v jejím kampusu.

Vláda tvrdila, že Kolumbijská univerzita adekvátně nereagovala na údajný antisemitismus a obtěžování židovských a izraelských členů akademické obce.

"Kolumbijská univerzita uzavřela dohodu s vládou Spojených států amerických o vyřešení vyšetřování ze strany federálních úřadů, které se týkalo údajného porušení federálních antidiskriminačních zákonů," stojí v prohlášení školy. Vzdělávací instituce podle něj vládě 200 milionů dolarů vyplatí během tří let.

Univerzita také vydá 21 milionů dolarů na urovnání vyšetřování, které zahájila federální komise pro rovné příležitosti v zaměstnání (EEOC). Trump na sociální síti Truth Social uvedl, že tato částka bude vyplacena židovským zaměstnancům univerzity, "kteří se neprávem stali terčem a čelili obtěžování."

Škola se podle šéfa Bílého domu rovněž zavázala, že ukončí opatření na podporu rozmanitosti, rovnosti a začleňování (DEI).

"V rámci dnešní dohody bude velká většina federálních grantů, které byly zrušeny nebo pozastaveny v březnu 2025, obnovena a Kolumbijská univerzita opět získá přístup k miliardám dolarů v současných a budoucích grantech," uvedla škola.

Dohoda je vítězstvím pro Trumpa, který opakovaně tvrdí, že elitní univerzity vymývají mozky studentů levicovou zaujatostí proti jeho nacionalistickým myšlenkám.

čtk, tb

