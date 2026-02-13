Kodaň čeká, že se do posílené obrany Grónska zapojí i Spojené státy - které chtějí Grónsko koupit nebo anektovat
Dánsko očekává, že Spojené státy poskytnou své kapacity do mise Arctic Sentry (Arktická stráž), která má koordinovat spojenecké síly NATO v arktické oblasti a plánovaná cvičení. Kodaň do mise, jejímž cílem je posílení bezpečnosti arktické oblasti, poskytne stíhačky F-35, řekl dnes podle agentury Reuters dánský ministr obrany Troels Lund Poulsen.
Cílem mise, kterou Severoatlantická aliance zahájila ve středu, je i zmírnění napětí mezi americkým prezidentem Donaldem Trumpem a evropskými spojenci vyvolané Trumpovým neskrývaným zájmem získat Grónsko.
Vztahy mezi tradičními spojenci, USA a Dánskem, byly v poslední době zvlášť napjaté kvůli opakovaně deklarovanému cíli šéfa Bílého domu získat pro USA největší ostrov světa, který je autonomní součástí Dánského království. Trump přitom zpočátku poukazoval především na nerostné bohatství Grónska. V posledních měsících pak své přání oblast získat zdůvodňoval hlavně americkou národní bezpečností.
Trump prohlašuje, že ostrov je pro USA strategicky významný a Dánsko není v oblasti schopno čelit Číně a Rusku. Nevyloučil přitom původně ani použití síly, čím spojenecké země šokoval.
Na lednovém Světovém ekonomickém fóru v Davosu se Trump dohodl s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem na blíže nepopsaném rámci budoucí smlouvy, která má zřejmě Spojeným státům zajistit větší vliv na arktickém ostrově. Spojenci v NATO mezitím připravili a spustili misi Arctic Sentry.
Dánský ministr obrany Poulsen dnes řekl, že Spojené státy se do mise Arctic Sentry zapojí a přispějí do ní svými kapacitami. Dánsko poskytne čtyři stíhačky F-35. "Náš příspěvek v podobě letounů F-35 posiluje celkovou přítomnost v regionu a podtrhuje roli Dánska jako aktivního spojence v Arktidě a severním Atlantiku," uvedl Poulsen v prohlášení před Mnichovskou bezpečnostní konferencí, která se koná ode dneška do neděle.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová dnes v bavorské metropoli novinářům řekla, že se chce na mnichovské konferenci setkat s americkým ministrem zahraničí Markem Rubiem a diskutovat s ním o Grónsku.
čtk, tb