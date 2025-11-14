Koalice neupraví program, řešení střetu zájmů Babiš oznámí až před jmenováním
Nová koalice ANO, SPD a Motoristů neplánuje upravovat své programové prohlášení podle požadavků prezidenta Petra Pavla. Lídři stran se na tom shodli dnes večer na koaličním jednání. Předseda ANO Andrej Babiš chce řešení svého střetu zájmů oznámit těsně před tím, než ho prezident jmenuje premiérem. Harmonogram zveřejnění kandidátů na ministry chce koalice domluvit příští týden. Plánuje také schválit státní rozpočet tak, aby se Česko vyhnulo rozpočtovému provizoriu.
Pavel ve středu požádal Babiše o doplnění programového prohlášení o postoj vlády k ruské válce proti Ukrajině, zahrnutí závazku plnění spojeneckých povinností v Severoatlantické alianci a navyšování obranných výdajů. Babiš ale dnes řekl, že prohlášení je výsledkem kompromisu koaličních stran. "Koaliční rada dospěla k tomu, že není důvod měnit ten návrh programového prohlášení," řekl.
"Pro nás není přijatelné, abychom upravovali naše programové prohlášení na základě námitek pana prezidenta," uvedl předseda SPD Tomio Okamura, podle něhož je prohlášení skvělé. "Panuje shoda na tom, že se už k programovému prohlášení vracet nebudeme," dodal předseda Motoristů Petr Macinka.
Prezident také trvá na tom, že Babiš má ještě před jmenováním předsedou vlády veřejnosti oznámit, jak vyřeší svůj střet zájmů kvůli vlastnictví holdingu Agrofert. Babiš koaliční kolegy ujistil, že střet zájmů řeší a vyřeší. "Ale pokud si to prezident přeje, tak to řeknu veřejně... Řešení zveřejním těsně před tím, než mě jmenuje předsedou vlády," řekl dnes večer Babiš. Už ráno zopakoval, že Agrofert neprodá.
Vláda ANO, SPD a Motoristů má mít 16 členů včetně premiéra, devět křesel připadne hnutí ANO, tři hnutí SPD, čtyři Motoristům. SPD a Motoristé mají příští týden předložit Babišovi své nominace na ministry a on poté požádá prezidenta o schůzku. "Domluvili jsme se na tom, že během příštího týdne se domluvíme na harmonogramu zveřejnění jmen na ministry," uvedl Okamura. Dodal, že jeho hnutí už má splněno, své expertní kandidáty už navrhlo Babišovi, který s nimi také jednal.
Koalice chce také schválit státní rozpočet na příští rok tak, aby nenastalo rozpočtové provizorium. Domnívá se, že se to dá stihnout. Návrh, který do Sněmovny poslala vláda v demisi, počítá se schodkem 286 miliard korun. "Příští týden se začneme bavit o tom, jaké změny připravíme, co bude možné ještě změnit. V prvním čtení budeme muset odsouhlasit rozpočtový rámec, aby nebylo provizorium. Takže prostor pro případné změny už je poměrně malý," řekl Okamura.
Babiš již dříve prohlásil, že v rozpočtu chybí 85 miliard mandatorních výdajů. "Musíme ověřit peníze chybějící v dalších kapitolách, jako je školství nebo zemědělství. Jsme poměrně pod časovým tlakem," řekla dnes místopředsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová, o které se spekuluje jako o budoucí ministryni financí. V pátek se kvůli rozpočtu sejde sněmovní rozpočtový výbor. Schvalovat by měl návrh harmonogramu jeho projednávání. ok