28. 7. 2025

KLDR s Jižní Koreou jednat nechce. Zato je po čtvrtstoletí opět možné letět z Moskvy přímo do Pchjongjangu

Severní Korea nemá zájem o rozhovory s Jižní Koreou, ať už budou návrhy jejího souseda jakékoliv. Prohlásila to vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una. Jde o první oficiální reakci na snahu jihokorejského prezidenta I Če-mjonga, který je v úřadu od června, o obnovení dialogu s KLDR. Úřad jihokorejského prezidenta uvedl, že navzdory odmítavému postoji Pchjongjangu bude dál usilovat o dialog a mír na Korejském poloostrově.

"Znovu vyjasňujeme oficiální stanovisko, že ať už bude v Soulu přijata jakákoli politika a jakýkoli návrh, nemáme zájem. A není důvod se scházet ani o ničem diskutovat," uvedla Kim Jo-čong v prohlášení, které zveřejnila státní média. KLDR, která v poslední době rozšiřuje spolupráci s Ruskem, podle ní nemá v dohledné době zájem se vrátit k diplomacii ani s Jižní Koreou ani se Spojenými státy.

Jihokorejský prezident I Če-mjong po nástupu do úřadu začátkem června prohlásil, že chce usilovat o dialog se Severní Koreou a prosazovat pragmatickou diplomacii. Jeho vláda mimo jiné ukončila propagandu proti KLDR, kterou vysílala z amplionů na hranicích, a vyzvala jihokorejské aktivisty, aby přestali pomocí balónků posílat přes hranici na sever letáky s kritikou tamního režimu. Začátkem července také repatriovala několik Severokorejců, které letos zachránili Jihokorejci na moři.

Rusko a Severní Korea v neděli obnovily přímé letecké spojení mezi Moskvou a Pchjongjangem. Pravidelné lety mezi těmito dvěma městy naposledy fungovaly v polovině 90. let minulého století. První spoj z Moskvy do severokorejské metropole odletěl v neděli večer z letiště Šeremeťjevo, zpátky poletí Boeing 777-200ER, jenž má kapacitu 440 cestujících, v úterý. Provozuje ho ruská společnost Nordwind Airlines a zatím bude takto létat jen jednou měsíčně.

Ceny letenek za zhruba osmihodinový let Moskva-Pchjongjang začínají na 44.700 rublech (necelých 12.00 Kč) a podle agentury AFP zbývalo v neděli ráno na první let pouhých devět letenek.

čtk, tb

