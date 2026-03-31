Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Kladivo na rozhlas a televizi
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
včera 11:05

K útoku na Ruský dům v Praze se sám přihlásil cizinec

K útoku zápalnými lahvemi na budovu Ruského střediska vědy a kultury (RSVK) v Praze 6, označovanou jako Ruský dům, z minulého týdne se sám přihlásil cizinec. Policie ho zadržela, dnes s ním budou provedeny standardní úkony trestního řízení. Policie o tom informovala na síti X. Dodala, že zadržený uvedl, že akci plánoval a připravoval se na ni od léta 2025.

Policie minulý pátek ráno oznámila, že na Ruský dům kdosi ve čtvrtek večer hodil několik zápalných lahví. Nikomu se nic nestalo a policie případ vyšetřuje pro podezření z poškození cizí věci.

Útok odsoudilo české ministerstvo zahraničí nebo ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Marija Zacharovová útok označila za barbarský čin. Ruské ministerstvo zahraničí si také v pátek kvůli útoku předvolalo českého velvyslance v Moskvě Daniela Koštovala.

čtk, tb

