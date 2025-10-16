Jednání o programu začnou ANO, SPD a Motoristé v pondělí tím, že proberou finance, průmysl a obranu
Jednání o společném programovém prohlášení vlády otevřou v pondělí vyjednavači hnutí ANO, SPD a Motoristů kapitolami hospodářství, financí a obrany. Každý den příštího pracovního týdne se budou stranické týmy zabývat třemi kapitolami. V pátek jednání uzavřou debatou o kultuře a plánech pro českou diplomacii. Hlavní vyjednavači, kteří budou u debat stále, zatím podle vyjádření pro ČTK nemají uzavřen soupis jmen odborníků, kteří je doplní.
Boris Šťastný z Motoristů uvedl, že experty, kteří se u jednání objeví, nelze automaticky brát jako kandidáty strany na ministry daných kapitol. Připomenul, že personální otázky chce předseda ANO Andrej Babiš řešit až po programové dohodě. Programové prohlášení a návrh obsazení jednotlivých ministerstev by chtělo hnutí ANO prezidentovi předložit v polovině listopadu.
Na středeční schůzce se lídři ANO, SPD a Motoristů domluvili, že do nedělního dopoledne si pošlou programové priority, o nichž pak budou v příštím týdnu jednat. Shodli se na prioritách, jako je snížení ceny energií, zrušení plánovaného růstu sociálních odvodů podnikatelů či zrychlení stavebního řízení.
Po úvodním bloku k průmyslu, financím a obraně čeká v úterý strany chystající novou vládu debata o zdravotnictví, agendě ministerstva práce a sociálních věcí a sportu. Středu věnují školství, dopravě a kapitole ministerstva vnitra. Čtvrtek vyčlenili na spravedlnost, životní prostředí a místní rozvoj. V pátek jednání uzavřou debatou o kultuře a plánech pro českou diplomacii.
čtk, tb