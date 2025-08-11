Izraelské plány na obsazení Gazy jsou oznámením bezprecedentní katastrofy, řekl Macron. Žádá misi pod záštitou OSN
Francouzský prezident Emmanuel Macron dnes vyzval k vytvoření mezinárodní koalice pod záštitou OSN, která by působila v Pásmu Gazy. Uvádí to agentura AFP a stanice BFM-TV. Mise by podle něj měla bojovat proti terorismu, stabilizovat Pásmo Gazy a poskytnout pomoc obyvatelům tohoto palestinského území. Nové izraelské plány na obsazení města Gaza označil za oznámenou katastrofu.
„Ne izraelské vojenské operaci. Ano mezinárodní koalici pod záštitou OSN pro boj s terorismem, stabilizaci Pásma Gazy a pomoc jejímu obyvatelstvu,“ uvedl Macron. Cílem mise by bylo také vytvořit systém vládnutí, který by vedl míru a stabilitě.
Macron vyzval Radu bezpečnosti OSN, ve které Francie zasedá jako stálý člen, ke schválení stabilizační mise. Ta by podle něj byla ve prospěch bezpečnosti Izraele a přispěla by k propuštění izraelských rukojmí. Macron také zopakoval, že chce „odzbrojení a demilitarizaci Hamásu“.
Rozhodnutí izraelského bezpečnostního kabinetu zabrat město Gaza podle Macrona představuje „oznámenou katastrofu bezprecedentního rozměru a prohloubení permanentní války“. Plán v uplynulých dnech odsoudila řada zemí.
Macron také podpořil vyhlášení trvalého příměří. O dočasném přerušení bojů jednají Izrael a palestinské hnutí Hamás nepřímo od března, aniž by se dokázaly shodnout na podmínkách pro zastavení války.
Podle civilní obrany v Pásmu Gazy, kterou kontroluje Hamás, zemřelo na tomto palestinském území kvůli válce vedené Izraelem přes 61.000 lidí. Nynější konflikt vyvolal útok Hamásu 7. října 2023 na izraelské území. Při něm podle místních úřadů zemřelo na 1200 lidí. Válka v Pásmu Gazy způsobila i rozsáhlé materiální škody. ctk, ft