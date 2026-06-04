Izrael se sice dohodl na příměří, ale jih Libanonu bude okupovat dál a lidi, které vyhnal, zpátky nepustí
zrael bude prozatím pokračovat ve svých pozemních operacích v jižním Libanonu a obyvatelé, které Izrael přiměl opustit své domovy, se nebudou moci vrátit. Podle agentury Reuters to dnes uvedl izraelský ministr obrany Jisrael Kac.
Ministrův komentář přichází den po oznámení Izraele a Libanonu, že se na jednáních ve Washingtonu dohodly na uplatnění příměří. Dohoda závisí na ukončení útoků libanonského militantního hnutí Hizballáh.
Kac v prohlášení sdělil, že izraelští vojáci zůstanou v takzvané bezpečnostní zóně v jižním Libanonu, včetně oblasti kolem středověké pevnosti Beaufort, kterou Izrael obsadil v neděli. Kac dodal, že Izrael bude nadále "likvidovat teroristickou infrastrukturu v této oblasti" a má svolení USA k provádění úderů v Bejrútu v reakci na útoky na izraelské území.
Libanon a Izrael se ve středu dohodly na novém příměří v Libanonu, které podporují Spojené státy. Již v dubnu se dohodly na zastavení bojů, které bylo následně v květnu prodlouženo, násilí však pokračovalo.
čtk, tb