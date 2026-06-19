Izrael a Hizballáh se dohodly na příměří
Izrael a hnutí Hizballáh se dohodly na příměří od dnešních 16:00 místního času (15:00 SELČ). Agentuře Reuters to řekl nejmenovaný americký představitel. Zprávu potvrdily zdroje agentur AFP a AP a také nejmenovaní představitelé Hizballáhu a Izraele. Oficiální prohlášení zatím žádné není. Podle diplomatických zdrojů vedly trvající boje v Libanonu k odkladu jednání mezi Spojenými státy a Íránem, které měly začít dnes ve Švýcarsku.
"Domníváme se, že po přestřelkách z předchozích hodin nyní Izrael a Hizballáh dodržují klid zbraní," uvedl podle agentury představitel. Dohodu podle něj zprostředkovaly Spojené státy a Katar s pomocí Íránu, který je pro Hizballáh klíčovým spojencem.
Dva zdroje z šíitského hnutí Hizballáh potvrdily agentuře Reuters, že ozbrojenci hnutí příměří začali dodržovat, jakmile dostali text dohody. Jeden izraelský zdroj řekl tamním médiím, že zastavení bojů začala dodržovat i izraelská armáda, píše server The Times of Israel. Podle izraelského představitele, kterého cituje agentura Reuters, bude Izrael dodržovat příměří, pokud na něj nebude útočit Hizballáh. Izraelští vojáci ale zůstávají na jihu Libanonu.
Izrael prováděl od dnešní noci intenzivní údery na Libanon. Jeho armáda uvedla, že zasáhla na 80 cílů a zabila desítky členů šíitského hnutí Hizballáh, proti kterému v Libanonu bojuje. Současně na jihu Libanonu ztratila čtyři své vojáky poté, co byl zasažen jeden z jejích tanků. Libanonské úřady dopoledne uvedly, že izraelské údery v zemi od dnešní noci zabily nejméně 18 lidí.
Podle diplomatických zdrojů vedlo pokračování bojů v Libanonu k odkladu nových jednání mezi Spojenými státy a Íránem. Teherán trval na zastavení bojů i v Libanonu, zmiňuje to ostatně i memorandum o porozumění, na kterém se dohodl s USA. Jednání obou stran měla začít dnes ve Švýcarsku.
Izrael a Hizballáh se navzájem obviňují z porušování předchozích dohod o příměří. Hizballáh současně odmítá přítomnost izraelských vojáků na libanonském území a tvrdí, že má právo na vojenský vzdor proti tomu. Izraelští vládní politici opakovaně tvrdí, že jejich armáda zůstane na libanonském území tak dlouho, jak to bude nutné pro zaručení bezpečnosti severního Izraele. Ten Hizballáh dříve ostřeloval.
Libanonské ministerstvo zdravotnictví ve čtvrtek uvedlo, že od začátku nového kola bojů izraelské údery zabily v Libanonu 3912 lidí. Údaje zveřejňované Libanonem o počtech obětí nerozlišují mezi civilisty a ozbrojenci.
čtk, tb