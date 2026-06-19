Policie pátrá po primátorovi Karviné Wolfovi, nejspíš mu hrozí vazba kvůli korupci ve fotbale
Policie dnes vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi (nestr., dříve SOCDEM), který je obviněný v korupční fotbalové aféře. Pravděpodobně mu hrozí vazba, vyplývá z vyjádření olomouckého vrchního státního zástupce Radima Dragouna pro ČTK. Důvodem vazby může být podle něj obava, že by Wolf mařil vyšetřování nebo ovlivňoval svědky. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) v pondělí rozhodla, že Wolf nesmí kvůli ovlivnění tří zápasů působit 12 let ve fotbale a uložila mu třímilionovou pokutu. Zároveň vyloučila klub MFK Karviná z první fotbalové ligy. Wolf obvinění odmítá a nechtěl se vzdát ani křesla primátora. V komunálních volbách se chystá naopak svou funkci znovu obhajovat.
Česká televize uvedla, že Wolfa kontaktovala, odkázal ji na svého právníka s tím, že policie k vyhlášení pátrání nemá důvod a policisté vědí, kde je, jeho právník bude žádat, aby ho stáhli z databáze hledaných a bude podávat stížnost.
Pátrání po Wolfovi vyhlásili policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ). Případ dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Olomouci. "Mohu potvrdit, že v jedné z trestních věcí souvisejících s korupcí a s podvodným sázením na sportovní zápasy státní zástupce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci na základě nově zjištěných skutečností shledává u některých již dříve trestně stíhaných osob vazební důvody, takzvaná koluzni vazba," uvedl Dragoun. Na dotaz ČTK odpověděl, že případný návrh na vzetí Wolfa do vazby nemůže nyní vyloučit.
Podle informací ČTK je primátor na dlouhodobě plánované dovolené. Potvrdil to i jeho náměstek Lukáš Raszyk (SOCDEM), který byl informací o pátrání zaskočen. "Nevím o tom. Pan primátor je normálně na dlouho plánované dovolené," řekl Raszyk. Vrátit by se podle něj měl v příštím týdnu. Chod města je podle náměstka zajištěn zcela standardně. Wolfovu dovolenou potvrdila i mluvčí města Monika Danková. "Policie byla o skutečnosti, že pan primátor čerpá řádnou dovolenou, včera (ve čtvrtek) informována. O to více nás překvapuje, že navzdory této informaci bylo následně vyhlášeno celostátní pátrání," řekla.
Wolf v tomto týdnu prostřednictvím písemného vyjádření odmítl rozhodnutí Etické komise FAČR. "S rozhodnutím Etické komise FAČR se neztotožňuji a považuji jej za nesprávné. Odmítám, že bych se dopustil jakéhokoli korupčního jednání, a odmítám i závěry, na jejichž základě jsem byl uznán vinným," uvedl. Kritizoval souběh disciplinárního a trestního řízení, který podle něj zásadně omezuje možnosti účinné obhajoby.
Padesátitisícovou Karvinou vede koalice SOCDEM a hnutí ANO. V jednačtyřicetičlenném zastupitelstvu má převahu 33 hlasů. Koaliční partneři i po rozhodnutí FAČR potvrdili, že spolupráce mezi uskupeními dále pokračuje. V pondělí má ve městě zasedat zastupitelstvo. V kauze týkající se podvodných sázek a ovlivňování zápasů bylo koncem března obviněno 32 lidí. Etická komise Fotbalové asociace ČR (FAČR) zahájila 47 disciplinárních řízení.
Nejznámější případ, kdy policie vyhlásila pátrání po politikovi, byla kauza bývalého poslance ČSSD Petra Wolfa odsouzeného za dotační podvod. Petra Wolfa v roce 2012 uznal ostravský soud vinným z toho, že podvedl ministerstvo životního prostředí, od něhož dostal dotace na základě nepřesných a lživých informací. Soud mu uložil pět let vězení a pokutu milion korun. Vrchní soud v Olomouci trest zpřísnil na šest let a pokutu pět milionů korun. V lednu 2013 policie vyhlásila po Petru Wolfovi pátrání. Exposlanec předtím neúspěšně požádal o odložení výkonu trestu a do vězení nenastoupil. V únoru 2013 na něj byl vydán evropský zatykač a v dubnu téhož roku i mezinárodní. Poté se léta ukrýval v Paraguayi. V roce 2019 policisté uvedli, že ho tam vypátrali. Loni v září byl Wolf v této jihoamerické zemi zadržen na základě mezinárodní policejní spolupráce a v říjnu byl vydán do Česka. Za maření výkonu úředního rozhodnutí a vykázání mu soud může trest prodloužit až o dva roky.
čtk, tb