Italské političky podali trestní oznámení na erotický portál, který zveřejňuje jejich fotografie
Italské političky kritizují erotický portál, který bez svolení zveřejňuje jejich fotografie. Pod snímky jsou pak často komentáře uživatelů s jasným sexuálním podtextem. Nejméně dvě političky již podaly trestní oznámení, píše deník Corriere della Sera. Na stránkách jsou snímky představitelek vládních i opozičních stran včetně premiérky Giorgii Meloni, která však zatím záležitost nekomentovala.
Političky tvrdí, že portál shromažďuje jejich fotky, ani by s tím ženy souhlasily. Jedná se například o fotografie, které političky mají na svých sociálních sítích. Europoslankyně Alessandra Moretti z opoziční Demokratické strany uvedla, že stránka ukládala její fotky a záběry z televize po řadu let. "Podala jsem trestní oznámení," uvedla europoslankyně. Stejný krok udělala i její stranická kolegyně Valerie Campagna, která v prohlášení odmítla, že by si za vzniklou situaci političky mohly samy tím, že někdy zveřejnily "fotku v plavkách, nebo protože nosily krátkou sukni". Oznámení podají i další podlitičky z této strany.
Galerie erotického portálu podle Corriere della Sera pokrývají široké politické spektrum a portál obsahuje snímky premiérky Meloniové, bývalých ministryň Mary Carfagna a Marie Eleny Boschi či ministryně pro cestovní ruch Daniely Santanche. Pod fotkami ovšem návštěvníci serveru často umisťovali komentáře, ve kterých hodnotili jejich přitažlivost či dávali najevo chuť s političkami souložit či provádět další sexuální praktiky.
Správci stránky ve čtvrtek podle agentury ANSA oznámili, že ji uzavřou a obrázky stáhnou. Podle prohlášení za šíření fotek mohou jednotliví uživatelé v rozporu s pravidly portálu. "Jak se stává i dalším sociálním sítím, vždy se najdou lidé, kteří používají platformy chybným způsobem," uvedli správci.
Případem by se tak měla zbývat poštovní policie. Ta v posledních měsících řešila stovky stížností na facebookovou skupinu Mia Moglie (Má manželka), kde uživatelé zveřejňovali fotografie svých manželek, partnerek a další žen bez jejich svolení. I v tomto případě snímky doprovázely sexuálně zabarvené komentáře. Provozovatel sítě, americká společnost Meta, minulý týden oznámila, že skupinu nechala uzavřít. čtk, per