30. 7. 2025

Italská policie zatkla brazilskou poslankyni, odsouzenou za účast na Bolsonarově pokusu o puč

V Itálii v úterý večer zatkli poslankyni brazilského parlamentu Carlu Zambelliovou, která byla v Brazílii odsouzena k deseti letům vězení za hackerský útok na dozorčí orgán tamní justice. Informovala o tom dnes agentura APA.

Zambelliová, která má brazilské a italské občanství, do Itálie přiletěla začátkem června. Žádost o její vydání vydal už 11. června soudce brazilského nejvyššího soudu Alexandre de Moraes, který vyšetřuje mimo jiné i brazilského exprezidenta Jaira Bolsonara kvůli pokusu o převrat. Zambelliová je členkou Liberální strany (PL), která bývá označována za krajně pravicovou a jejímž čestným předsedou je Bolsonaro.

K zatčení Zambelliové přispěl italský levicový poslanec Angelo Bonelli, který v úterý na sociální síti X napsal, že její adresu v Římě poskytl místní policii. Soud v italské metropoli nyní rozhodne, zda brazilskou federální poslankyni do jihoamerické země vydá, či ne.

čtk, tb

