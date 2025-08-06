Ipsos: Volby by v červenci vyhrálo ANO, polepšili si hlavně Piráti
Hnutí ANO by podle volebního modelu agentury Ipsos na přelomu července a srpna vyhrálo volby se ziskem 34,9 procenta hlasů. Koalice Spolu, tedy ODS, TOP 09 a KDU-ČSL, by měla 21,9 procenta. Do Sněmovny by se dostala také hnutí SPD a Starostové, stejně jako Piráti a hnutí Stačilo!, za které kandidují komunisté a sociální demokraté. V porovnání s předchozím červnovým průzkumem si polepšili hlavně Piráti, a to o zhruba dva procentní body.
Zatímco zisk ANO a Spolu se od konce června změnil v desetinách procentního bodu, SPD by se vrátilo na třetí místo se ziskem 11,4 procenta hlasů, což je v porovnání s předchozími letošními modely agentury jeho nejlepší výsledek. Podobně se posunuli Piráti se Zelenými, které by volilo 8,6 procenta lidí.
Starostové by klesli na jarní desetiprocentní zisk, Stačilo! by se naopak ziskem 6,3 procenta hlasů přiblížilo svému květnovému maximu. Ostatní strany a hnutí zůstávají pod pětiprocentní hranicí, která je nutná pro zisk mandátů ve Sněmovně. Motoristé od června spadli na 3,9 procenta a Přísaha na dvě procenta.
Průzkum se konal od 28. července do 2. srpna. Zúčastnilo se ho 1021 lidí starších 18 let, šlo o reprezentativní vzorek české populace, uvedl Ipsos.
