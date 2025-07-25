Francie v září uzná Stát Palestina. USA a Izrael rozhodnutí krizitují
Francouzský prezident Emmanuel Macron oznámil, že jeho země uzná existenci Státu Palestina. Oficiálně tak učiní v září na zasedání Valného shromáždění OSN v New Yorku, uvedla dnes agentura AFP s odvoláním na Macronovy sociální sítě. Připojí se tak k více než 140 zemím OSN, které Palestinu uznávají. Zatímco izraelští představitelé rozhodnutí ostře kritizovali, palestinská samospráva ho uvítala, stejně jako teroristická organizace Hamás.
"V souladu s historickým závazkem Francie k dosažení spravedlivého a trvalého míru na Blízkém východě jsem se rozhodl, že Francie uzná Stát Palestina. Slavnostně to oznámím Valnému shromáždění OSN v září tohoto roku," napsal francouzský prezident na svých sociálních sítích.
Macron v reakci na útok teroristického hnutí Hamás z 7. října 2023 opakovaně vyjadřoval svou podporu Izraeli a upozorňoval na antisemitické útoky. V poslední době se však připojil k řadě dalších států, které apelují na izraelskou vládu, aby přišla s řešením humanitární krize v Pásmu Gazy a také válečného konfliktu.
"Je třeba zajistit okamžité příměří, propuštění všech rukojmích a hromadný přísun humanitární pomoci pro obyvatele Pásma Gazy. Je také potřeba zaručit odzbrojení Hamásu, zabezpečení a obnovu Gazy. A je potřeba konečně vybudovat palestinský stát, zajistit jeho životaschopnost a umožnit mu, aby se mohl po demilitarizaci a uznání státu Izrael podílet na bezpečnosti celého Blízkého východu," doplnil Macron.
čtk, tb