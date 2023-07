Francie: Babička mladíka zabitého policistou vyzvala k ukončení nepokojů

Objednejte si k odběru newslettery a informační servis Respektu

Přestože francouzská policie zatkla během minulé noci čtyřicet devět lidí, úřady ji hodnotily jako “klidnější”. Desítky tisíc policistů byly v pohotovosti a zasahovaly až do rána, ale scény masového pouličního ničení a rabování se už neopakovaly. Může za tím být i přirozená únava výtržníků po pěti dnech násilí. Svou roli mohla hrát i výzva babičky zabitého Nahela Marzouka, která odsoudila rabování a ničení - a vyzvala všechny na ulici, ať přestanou zneužívat smrt jejího vnuka k výtržnictví.

To začalo spolu s poklidnými protesty před pěti dny, kdy francouzský policista zastřelil sedmnáctiletého chlapce kvůli neuposlechnutí výzvy při silniční kontrole. Následné mohutné násilí a vandalismus - páchané především mladými muži s kořeny v severní Africe - zachvátilo ulice mnoha francouzských měst a přelilo se i do sousedního Švýcarska a Belgie.

Pouliční i osobně cílené násilí - jako byl pokus o vraždu starosty městečka L’Haÿ-les-Roses a jeho rodiny za pomoci hořícího auta, které najelo do jejich domu – přitom zastínilo protesty a rozhořčení Francouzů původem z Maghrebu nebo západní Afriky. Ti ve smrti mladého muže vidí další důkaz toho, že policie (a vůbec francouzský stát) k nim přistupuje jako k občanům druhé kategorie.

Pokud nadcházející noc nebude divočejší než ty předchozí, bude to znamenat, že situace se uklidňuje. A francouzský prezident Emmanuel Macron dostane prostor k hledání a řešení příčin celého problému. Bublající napětí v přistěhovaleckých čtvrtích (a řada jeho příčin) je podle komentátorů jeho velkou politickou zkouškou, srovnatelnou s ekonomickými protesty takzvaných žlutých vest v roce 2018. Tomáš Brolík

Klimatičtí aktivisté ve Španělsku zaplnili jamky na deseti golfových hřištích a zasadili do nich rostliny, aby upozornili na množství vody, které tento "elitářský způsob trávení volného času" spotřebovává. Poprvé se neotevřely dveře tří stovek poboček České pošty, které podnik zrušil v rámci zeštíhlovací akce. Česká tenistka Barbora Strýcová, která aktuálně hraje poslední sezónu ve své profesionální kariéře, postoupila do druhého kola Wimbledonu. O víkendu pokračoval filmový festival v Karlových Varech. Brazilské úřady prověřují přítomnost agentů ruských tajných služeb v zemi. Ministerstvo financí oznámilo, že díky inkasu korporátní daně a příjmům z EU (zejména Národního plánu obnovy) se snížil schodek státního rozpočtu z květnových 271,4 miliardy korun na aktuálních 215,4 miliardy. V nizozemském Haagu spustilo činnost mezinárodní centrum pro vyšetřování a stíhání zločinů, k nimž došlo během ruské agrese na Ukrajině. Jde o společný projekt EU, USA a Ukrajiny a nemá za cíl suplovat instituce národních států, ale spíše jim pomáhat se sběrem a analýzou důkazů o zločinech. Mezinárodní organizace pro migraci zahájila provoz on-line databáze ubytovacích kapacit pro ukrajinské uprchlíky. Je přístupná neziskovkám, některým státním institucím a obcím s rozšířenou působností. Vietnam zakázal promítání filmu Barbie, protože nepřesně zobrazuje sporné územní nároky Číny v Jihočínském moři. Podle náměstkyně ukrajinského ministra obrany Hanny Maljar se během uplynulého týdne podařilo osvobodit bezmála 40 čtverečních kilometrů území. Nejméně jednoho mrtvého si vyžádal nálet na město Sumy na severovýchodě Ukrajiny. Třetinu členů rad České televize a Českého rozhlasu bude od října volit Senát. Novela, kterou podepsal prezident Petr Pavel, má také zpřísnit nominaci kandidátů do rad veřejnoprávní televize a rozhlasu. Rozpuštění prvomájového pochodu radikální Národní a sociální fronty v Brně v roce 2019 bylo nezákonné, rozhodl Nejvyšší správní soud. Po letech sucha obce na Břeclavsku opět pociťují nápor komárů.

Předchozí vydání najdete na webu respekt.cz v rubrikách Informační servis a Newsletter