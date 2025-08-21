Fiala: Otázka možné účasti ČR v mírové misi na Ukrajině je předčasná
Otázka případné účasti Česka v mírových jednotkách na Ukrajině je předčasná. Mír na Ukrajině zatím není a není jasné ani to, jak by eventuální mezinárodní mírová mise vypadala. Novinářům to dnes na agrosalonu Země živitelka v Českých Budějovicích řekl premiér Petr Fiala (ODS). Zásadní bezpečnostní garancí pro Ukrajinu je podle něj znovuvybudování silné ukrajinské armády, která by odstrašila Rusko.
Prezident Petr Pavel v rozhovoru s ČTK řekl, že pokud budou na Ukrajině rozmístěny mírové jednotky, Česko by mohlo a mělo být jejich součástí, protože je aktivním hráčem v mírovém procesu a podporuje napadenou zemi od samého začátku ruské invaze.
"Nemáme zatím žádný mír na Ukrajině. Nemáme dokonce ani zformulovánu cestu k němu, tu hledáme. A neznáme tedy podobu toho, jakým způsobem by třeba byla konstruována případná mezinárodní mise," řekl dnes Fiala. Zdůraznil, že úkolem případné mise by nebylo mír zajistit, ale dohodnutý mír garantovat.
Podle premiéra je nutné obnovit ukrajinskou armádu. "Základní bezpečnostní záruka do budoucna pro celou Evropu je to, že znovu vybudujeme silnou ukrajinskou armádu, která bude představovat základní odstrašující sílu vůči Rusku," uvedl Fiala.
Také ministryně obrany Jana Černochová (ODS) dnes řekla, že žádný požadavek na účast Česka v případných mírových jednotkách na Ukrajině zatím není na stole. Česko ale podle Černochové patří mezi státy, které by po nastolení příměří bylo připraveno projednat nasazení vojáků na Ukrajině, pokud by nehrozilo riskování jejich životů.
O možnostech ukončení války na Ukrajině, kterou před více než třemi lety rozpoutalo Rusko, minulý týden na americko-ruském summitu na Aljašce jednali prezidenti Donald Trump a Vladimir Putin. V pondělí Trump s ukrajinským protějškem Volodymyrem Zelenským a lídry několika evropských států vedl debatu nad nutností bezpečnostních garancí pro Ukrajinu. Ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov dnes uvedl, že případná přítomnost evropských vojáků na ukrajinském území je pro Rusko "zcela nepřijatelná". čtk, ok