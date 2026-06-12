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Farmaceutická firma Novo Nordisk investovala do výrobního závodu v Česku osm miliard korun

Novo Nordisk investoval do výrobního závodu v Bohumili, osadě, která patří pod středočeské Jevany, více než osm miliard korun. Z toho 3,5 miliardy dal do jeho modernizace. Vyrábět v něm bude součásti do moderních léků na cukrovku a obezitu. Její prezident Mike Doustdar u příležitosti pátečního slavnostního otevření řekl, že výroba začala tento měsíc.

"Nejprve začneme s klinickými studiemi a klinickým vývojem novějších generací produktů a poté samozřejmě budeme postupně navyšovat produkci," řekl Doustdar. Obezitou a nadváhou podle něj trpí dvě miliardy lidí. "A obezita je hlavní příčinou více než 200 zdravotních problémů a onemocnění," dodal. Otevření se účastnítaké premiér Andrej Babiš (ANO) a ministři průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO), zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) nebo sportu Boris Šťastný (Motoristé).

V roce 2024 koupil Novo Nordisk za 4,8 miliardy korun továrnu, kde se dosud vyráběly vakcíny, další 3,5 miliardy dala firma do její modernizace. V současné době tam pracuje 300 lidí. Novavax, od kterého firma továrnu koupila, v závodě vyráběl součásti své covidové vakcíny, v roce 2020 zaměstnával 450 lidí. Předtím zde firma Baxter produkovala vakcíny proti prasečí chřipce, léky a séra se v místě vyrábějí od 20. let 20. století. Státu areál patřil do roku 2001.

Dánská firma Novo Nordisk vznikla v roce 1923. Zaměřuje se na léčbu cukrovky a dalších závažných chronických onemocnění, jako jsou obezita nebo vzácná onemocnění krve a vzácná endokrinní onemocnění. V 80 zastoupeních po celém světě zaměstnává více než 69 .000 lidí.

Léčba obezity patří v současné době podle odborníků mezi nejlukrativnější segmenty zdravotnictví, injekční přípravky firem Novo Nordisk nebo Eli Lilly ze skupiny GLP-1 antagonistů užívají podle odhadů celosvětově desítky milionů lidí. Léky jsou dostupné i v Česku, pro léčbu obezity ale nejsou hrazené z veřejného zdravotního pojištění, měsíčně pacienta stojí několik tisíc korun a většinou je léčba dlouhodobá či doživotní.

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