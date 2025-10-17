Evropští socialisté vyloučili Ficův Smer. Kvůli tomu, že podle nich Ficova politika čím dál tím víc připomíná Rusko
trana evropských socialistů (PES) dnes vyloučila ze svých řad stranu Směr-sociální demokracie (Směr-SD) slovenského premiéra Roberta Fica. ČTK to potvrdil zdroj z řad evropských socialistů. Socialisté už v roce 2023 pozastavili členství Směru-SD a jeho současného koaličního partnera, strany Hlas-sociální demokracie (Hlas-SD).
Podle médií byl krok očekáváný a souvisí především s Ficovým sbližováním s ruským prezidentem Vladimirem Putinem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem. V této souvislosti tisk zmiňoval jako další důvody vyloučení také tlak vlády v čele se Směrem-SD na slovenské instituce a postupné omezování svobody médií.
Fico již v polovině října uvedl, že jeho připravované vyloučení z řad evropských socialistů je výsledkem dlouholetého postupného vzdalování se "autentické slovenské levice" od představ Bruselu o tom, jaké hodnoty mají prosazovat sociálně-demokratické strany.
"My jsme zcela jinde. Dosud nechce bruselská levice pochopit, že když chcete přežít v nějaké zemi, tak musíte dělat politiku pro tuto zemi. Nelze dělat politiku, kterou vám nadiktují v Bruselu. Levicová politika nemůže být o homosexuálech,“ řekl Fico před pár dny v projevu před stranickými kolegy. Za autentickou levici označil svou stranu, nikoliv tu evropskou. Podle něj Směr-SD v případě pokračování své dosavadní politiky v roce 2027 vyhraje příští volby na Slovensku.
čtk, tb