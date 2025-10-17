Evropa chce stvořit jednotný akciový trh, aby mohla konkurovat Spojeným státům. Navrhuje to Německo, a je to od něj velká otočka
Německý kancléř Friedrich Merz vyzval k vytvoření jednotné evropské burzy cenných papírů. Chce zabránit tomu, aby úspěšné evropské firmy musely pro peníze na další rozvoj do Spojených států. Šéf německé vlády to podle listu Financial Times uvedl ve čtvrtek v projevu v německém parlamentu.
"Potřebujeme jakousi evropskou burzu cenných papírů, aby úspěšné společnosti, jako jsou biotechnologické firmy z Německa, nemusely chodit na newyorskou burzu," řekl Merz. "Naše společnosti potřebují dostatečně široký a hluboký kapitálový trh, aby se mohly lépe a především rychleji financovat," dodal.
Německo se dosud plánům na propojení evropských kapitálových trhů bránilo. Merzova vláda ale nedávno souhlasila, že bude intenzivněji spolupracovat s Francií na rozvoji unie kapitálových trhů EU. A už není ani proti předání pravomocí jedinému evropskému dozorčímu orgánu.
Vytvoření jednotného evropského kapitálového trhu zmiňuje jako jednu z priorit zpráva bývalého šéfa Evropské centrální banky (ECB) Maria Draghiho. Je to podle něj jedna z možností, jak může Evropa znovu lépe konkurovat globálním rivalům, včetně Číny a USA.
Merz před návratem do politiky v roce 2018 působil jako poradce americké společnosti BlackRock zabývající se správou aktiv a byl i členem představenstva německé burzy. Vytvoření unie kapitálových trhů podporuje kvůli snaze o oživení německé ekonomiky, která v posledních letech stagnuje.
čtk, tb