Eva Kostolanská je novou veřejnou ochránkyní práv
Dosavadní právnička kanceláře ombudsmana Eva Kostolanská se dnes složením slibu do rukou předsedy Sněmovny Tomia Okamury (SPD) ujala funkce veřejné ochránkyně práv. Nahradila v ní Stanislava Křečka. Jeho šestileté funkční období sice skončilo v únoru, v úřadu ale setrvával do složení slibu své nástupkyně. Kostolanská uvedla, že změny v úřadu ombudsmana nyní nechystá.
"Změny v kanceláři veřejného ochránce prozatím neplánuji. Je to už dobře nastaveno od loňského roku, kdy vlastně při kanceláři vznikla i národní lidskoprávní instituce. Role jsou dobře rozděleny. Zatím agendy zůstávají, tak jak jsou, pouze teď je čeká podle zákona rozdělení mezi mnou a panem doktorem Schormem jako zástupcem," řekla ČTK.
Její zástupce a jeden z protikandidátů ve sněmovní volbě nového veřejného ochránce práv Vít Alexander Schorm a Křeček se složení slibu účastnili. Křeček ve vystoupení poukázal právě na to, že úřad ombudsmana se stal lidskoprávní institucí, což je podle něho důležitý a potřebný posun. "Chrání lidská práva a je vlastně první nezávislou institucí na ochranu lidských práv v České republice," uvedl.
Kostolanská v projevu po složení slibu řekla, že veřejný ochránce práv je nezastupitelnou institucí v systému ochrany práv lidí, kteří to potřebují. "Chtěla bych, aby instituce nadále byla pevná, silná s tím, že pomáhá všem lidem bez rozdílu jejich postavení ve společnosti," zdůraznila.
Křečkovo působení vyzdvihl Okamura, po působení ombudsmanky Anny Šabatové se mu podle předsedy Sněmovny podařilo vytvořit úřad, který chrání práva všech občanů. Přál by si, jak uvedl, aby kancelář ochránce práv byla nadále vnímaná odborně. "Aby to bylo bez nějakého aktivismu," uvedl Okamura.
Sedmdesátiletou Kostolanskou, která byla kandidátkou Senátu a České konference rektorů, zvolili poslanci historicky druhou českou ombudsmankou před zhruba dvěma týdny ve druhém kole tajného hlasování. Porazila v něm někdejší vládní zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou, kterou nominoval prezident Petr Pavel.
V prvním kole volby koncem května vypadli advokát Vítězslav Dohnal, bývalý ústavní soudce Jaromír Jirsa a Schorm. Hodnotící komise přitom před tím dala z pětice kandidátů přednost Dohnalovi před Šimáčkovou Laurenčíkovou. Jako třetí se v jejím hodnocení umístil Schorm, na čtvrtém shodně Kostolanská a Jirsa. Stanovisko komise ale bylo jen doporučením pro poslance.
Absolventka Právnické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (nynější Masarykova univerzita) v Brně Kostolanská strávila většinu profesního života ve veřejné správě. Začínala jako právnička na tehdejším jihomoravském krajském národním výboru, potom pracovala mezi roky 1996 a 2020 ve finanční správě. Má státnice z němčiny, na přelomu 80. a 90. let studovala také na právnické fakultě univerzity v bavorském Erlangenu.
Do Kanceláře veřejného ochránce práv nastoupila Kostolanská v roce 2020. Vyřizovala v ní mimo jiné podněty adresované ombudsmanovi. Posuzovala jejich skutkový i právní stav a navrhovala další postupy. Podílela se také na vypracovávání právních stanovisek nebo tvorbě doporučení ke změnám právních předpisů.
Kostolanská je druhou ženou ve funkci veřejné ochránkyně práv. V letech 2014 až 2020 tento úřad zastávala někdejší disidentka a bojovnice za lidská práva Šabatová.
Osmaosmdesátiletý advokát Křeček byl dlouholetým předsedou Sdružení nájemníků ČR a poslancem sociální demokracie i zastupitelem Prahy 2. Ve Sněmovně působil v letech 1998 až 2013, poté byl na návrh Senátu a tehdejšího prezidenta Václava Klause zvolen do funkce zástupce ombudsmana, v níž působil do roku 2019, kdy na znovuzvolení nedosáhl. O rok později byl však Sněmovnou vybrán do funkce ombudsmana, o kterou neúspěšně usiloval i o šest let dříve.
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