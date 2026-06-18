Babiš nechystá změny v kabinetu, Vojtěch odvádí dobrou práci, i když mu píše dopisy
Premiér Andrej Babiš (ANO) neplánuje nyní žádnou výměnu ministrů, řekl před odletem na evropský summit v souvislosti s dopisem, který napsal ministrovi zdravotnictví Adamu Vojtěchovi (za ANO). Obdobné dopisy prý píše i dalším členům vlády, uvedl. Vysvětlil to jako svou metodu práce a snahu o efektivitu.
Vojtěch podle Babiše odvádí dobrou práci, její rozsah označil za obrovský. "Intenzivně se věnuju zdravotnictví, pomáhám mu s tím," uvedl Babiš s dovětkem, že se naučil komunikovat formou dopisů, aby mohl zpětně věci dohledávat. Zmínil, že podpořil nedávno navýšení příspěvků státu zdravotním pojišťovnám a chce, aby resort šetřil. Připomenul přitom nedávné aféry spojené s velkými nemocnicemi a snahu o soustředění se na efektivitu.
"Cítím důvěru pana premiéra. Za těch šest měsíců, co tady jsem, se podařilo udělat spoustu důležité práce," reagoval Vojtěch. Připravují se podle něj změny legislativy nebo další kroky v elektronizaci zdravotnictví. "Práce mě baví, proto jsem se i vrátil do politiky, abych se věnoval naplno zdravotnictví," doplnil.
Podle něj Babiš tlačí na větší efektivitu a úspory, což je logické, a ministerstvo to plní. "Teď se podařilo vyjednat výrazné navýšení platby za státní pojištěnce, ale zároveň musíme hledat úspory v systému, vnitřní neefektivitu a restrukturalizovat síť," uvedl Vojtěch. V příštích letech chce v systému veřejného zdravotního pojištění, které hospodaří s více než 600 miliardami korun, ušetřit 15 až 18 miliard.
"Chtěl bych, aby se první úspory projevily už v příštím roce," dodal. Naplánováno je ušetřit zhruba tři miliardy, podle dřívějších informací z provozu zdravotních pojišťoven. Jejich zástupce s požadavkem na úspory Vojtěch už podle svých slov seznámil.
Server Seznam Zprávy informoval, že premiér poslal Vojtěchovi už tři dopisy. V posledním podle serveru premiér po Vojtěchovi požaduje rychlejší práci při přípravě některých zákonů a vládních plánů. Vojtěch přijetí dopisů potvrdil, nepovažuje je ale za vytýkací. Podle středečního zjištění serveru Aktuálně.cz Babiš v dopise zdůraznil celkem osm priorit. Po Vojtěchovi kromě úspor například chce, aby bezodkladně zavedl povinné elektronické žádanky či umožnil sdílení dat mezi lékaři a pojišťovnami. Premiér podle serveru tlačí i na rozšíření jednodenní chirurgie a celkovou přeměnu nemocniční sítě.
Babiš uvedl, že takové dopisy psal například i ministru obrany Jaromíru Zůnovi (za SPD) či školství Robertu Plagovi (za ANO). Ke spekulacím o možné nominaci Vojtěcha na lídra pražské kandidátky ANO místo Ondřeje Prokopa, který musí vysvětlovat neúplné majetkové přiznání, ve kterém zamlčel tři družstevní byty, se premiér nevyjádřil. Prokop plánuje věc vysvětlit v pátek. Sám Vojtěch to odmítl jako spekulace.