Estonsko vyhostí ruského diplomata kvůli porušování sankcí. Moskva plánuje odvetu
Estonsko vyhostí kvůli porušování sankcí a dalším protistátním trestným činům ruského diplomata, oznámilo dnes ministerstvo zahraničí této pobaltské země. Moskva vzápětí uvedla, že sáhne k odvetě, informují tiskové agentury.
První tajemník ruského velvyslanectví v Tallinnu byl prohlášen personou non grata a musí opustit Estonsko, uvedla estonská diplomacie. Jméno diplomata nesdělila, píše agentura Reuters. Podle ministerstva už byl v tomto případu odsouzen estonský občan. Jeho jméno ani další podrobnosti ministerstvo také neuvedlo.
„Estonsko se nehodlá smířit s počínáním Ruska, které je zaměřeno proti ústavnímu zřízení a vnitrostátní stabilitě. Estonsko bude o daném případu informovat své partnery a spojence,“ citovala z komuniké agentura Interfax.
„Vměšování Ruska do vnitřních záležitostí Estonska musí skončit,“ zdůraznil estonský ministr zahraničí Margus Tsahkna.
Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Alexej Fadějev uvedl, že ministerstvo připraví odvetná opatření vůči estonským diplomatům v Rusku. čtk, ft