Dosavadní vládní strany chtějí schůzi Sněmovny k Babišovu střetu zájmů
Lidovci s podporou ODS, Starostů a nezávislých (STAN) a TOP 09 chtějí svolat mimořádnou schůzi Sněmovny ke střetu zájmů předsedy ANO Andreje Babiše. Novinářům to dnes řekl předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Tom Philipp. Možný budoucí premiér Babiš podle nich na této schůzi dostane příležitost veřejně objasnit, jak chce svůj střet zájmů před nástupem do vlády vyřešit.
Podat návrh na svolání schůze chtějí strany v úterý, osloví také opoziční Piráty, jestli se budou chtít k iniciativě připojit. Vystoupení ve Sněmovně bude podle Philippa lepší, než aby Babiš sdělil svůj plán například v některém svém videu na facebooku. "Slibů jsme slyšeli hodně, proto si myslíme, že jistější a důstojnější cesta je schůze Sněmovny," uvedl.