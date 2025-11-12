Domorodí aktivisté vtrhli do areálu klimatické konference v Brazílii
Desítky domorodých aktivistů násilně vnikly do areálu klimatické konference COP30 v brazilském Belému. Dva členové ostrahy byli lehce zraněni, informovaly dnes agentury.
Někteří demonstranti podle agentury Reuters mávali prapory s hesly odkazujícími na práva držení půdy, jiní nesli transparent "Naše země není na prodej".
"Skupina demonstrantů prolomila bezpečnostní bariéry u hlavního vchodu do COP a způsobila lehká zranění dvěma členům bezpečnostní služby a menší škody na budově," uvedla organizace OSN pro změnu klimatu v prohlášení s tím, že místo konání konference je opět plně zabezpečeno a summit pokračuje.
Domorodí aktivisté bojují proti ničení svého tradičního území v Amazonii, například kácením deštného pralesa. Také se dožadují účasti na konferenci.