08:30

Domorodí aktivisté vtrhli do areálu klimatické konference v Brazílii

 Desítky domorodých aktivistů násilně vnikly do areálu klimatické konference COP30 v brazilském Belému. Dva členové ostrahy byli lehce zraněni, informovaly dnes agentury. 

Někteří demonstranti podle agentury Reuters mávali prapory s hesly odkazujícími na práva držení půdy, jiní nesli transparent "Naše země není na prodej". 

"Skupina demonstrantů prolomila bezpečnostní bariéry u hlavního vchodu do COP a způsobila lehká zranění dvěma členům bezpečnostní služby a menší škody na budově," uvedla organizace OSN pro změnu klimatu v prohlášení s tím, že místo konání konference je opět plně zabezpečeno a summit pokračuje.

Domorodí aktivisté bojují proti ničení svého tradičního území v Amazonii, například kácením deštného pralesa. Také se dožadují účasti na konferenci. ok

