Do Prahy se vejde ještě alespoň 400 000 lidí, jen je potřeba ji zahustit, říká šéf městských plánovačů
V Praze je dost stavebních parcel, aby bylo možné ji zahustit na úroveň, která by poskytla bydlení pro dalších 400.000 obyvatel. Z pohledu veřejného financování a udržení místní ekonomiky je ideální hustota obyvatel ve městě 100 lidí na hektar a více, zatímco v české metropoli je jen zhruba čtvrtinová, což s sebou nese řadu problémů. Na dnešní konferenci pořádané Hospodářskou komorou Prahy 1 to řekl šéf městského Institutu plánování a rozvoje (IPR) Ondřej Boháč.
Praha se musí zahustit
Nad hodnotu 100 lidí na hektar se podle Boháče v místě udrží restaurace, není potřeba dotovat veřejnou dopravu a je mnohem nižší nutná míra veřejných investic do infrastruktury, než v případě nízké hustoty obyvatel. Zároveň podle něj nejde o žádné přelidněné město, v Praze mají kupříkladu Vinohrady či Dejvice kolem 200 až 250 obyvatel na hektar a jsou to nejatraktivnější a nejvyhledávanější rezidenční čtvrti.