Dánsko kvůli Grónsku odřeklo účast v Davosu a vysílá na ostrov další vojáky
Dánsko kvůli napjaté situaci týkající se Grónska odřeklo účast na Světovém ekonomickém fóru, sdělili organizátoři tohoto významného summitu.
Samo však podle televize TV2 otázku Davosu zatím nekomentovalo. Na ostrov podle stanice mezitím míří větší počet dánských vojáků včetně náčelníka generálního štábu Petera Boysena. Země již dříve uvedla, že do grónské metropole Nuuku vyslalo asi stovku vojáků a podobný počet je také ve městě Kangerlussuaq na jihozápadě arktického ostrova. Kodaň v Grónsku pořádá cvičení Arctic Endurance, do kterého se zapojilo několik evropských členů Severoatlantické aliance.
Dánsko v posledních dnech čelí intenzivnímu tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa, který od něj požaduje předat Spojeným státům Grónsko, autonomní součást Dánského království. "Můžeme potvrdit, že dánská vláda nebude tento týden v Davosu zastoupena," uvedli organizátoři z Davosu. Výroční zasedání trvá do pátku 23. ledna.
Do Davosu naopak míří rozsáhlá americká delegace, kterou povede osobně Trump. Američané budou mít na fóru svou největší a nejvýše postavenou delegaci v historii tohoto ekonomického zasedání. Fórum v Davosu je místem, kde se setkávají vrcholní politici s předními představiteli obchodu, akademiky či zástupci občanské společnosti, aby společně debatovali o řešení světových problémů.
Není vyloučeno, že zástupci Evropy se budou v Davosu chtít s Trumpem sejít, aby o situaci kolem Grónska jednali. Od února chce Trump uvalit na Dánsko, Švédsko, Francii, Německo, Nizozemsko, Finsko, Británii a Norsko dodatečná desetiprocentní cla, dokud USA neuzavřou dohodu o koupi arktického ostrova. Grónsko tvrdí, že o svém osudu si rozhodne výhradně samo. Tento postoj podporují Dánsko i další evropské země.
Trump tvrdí, že USA potřebují získat Grónsko kvůli národní bezpečnosti. Pokud se tak nestane, hrozí podle amerického prezidenta to, že se ostrov dostane pod vliv Ruska a Číny. Arktický ostrov býval do 50. let 20. století dánskou kolonií a v roce 1979 získal částečnou autonomii, když vznikl jeho parlament. Kodaň má stále pod kontrolou zahraniční záležitosti, obranu či měnovou politiku Grónska. V roce 2009 získalo Grónsko možnost vyhlásit plnou nezávislost na základě referenda.