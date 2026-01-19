Babiš jednoznačně neřekl, že Česko stojí za Grónskem. Výzvy jsou podle něj o ničem
Premiér Andrej Babiš (ANO) na dotaz, zda může za českou vládu jednoznačně říct, že ČR stojí za Grónskem, uvedl, že nemůže. V rámci Severoatlantické aliance (NATO) jsou lídrem Spojené státy a střety jsou kontraproduktivní, dodal. Kvůli poslednímu dění kolem Grónska a v souvislosti s hrozbami amerického prezidenta Donalda Trumpa se ve čtvrtek sejde Evropská rada, ČR na ní bude zastupovat právě Babiš.
"My určitě preferujeme, aby došlo k dohodě v rámci aliance. Bylo by velice nešťastné, aby zkrátka došlo k nějakým soubojům," řekl Babiš. Argumenty Trumpa o Číně a Rusku jsou podle něj relevantní, je ale potřeba se domluvit. "Nějaké výzvy nebo deklarace jsou o ničem," dodal.
Trump v sobotu oznámil, že od 1. února zvyšuje dovozní cla pro osm unijních států a že tato cla budou platit, dokud Spojené státy neuzavřou dohodu o koupi Grónska od Dánska. Dodatečná desetiprocentní cla se mají vztahovat na veškeré zboží dovážené do USA ze zemí, které se postavily proti Trumpovu přání tento arktický ostrov získat - tedy z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Británie, Nizozemska a z Finska.
Tyto země v neděli ve společném prohlášení varovaly, že hrozby zavádění cel ze strany Spojených států narušují transatlantické vztahy a mohou způsobit nebezpečnou spirálu eskalace. Aktuálně platí od léta pro většinu exportu z EU do USA patnáctiprocentní clo. Trump pohrozil, že pokud dohoda o Grónsku nebude uzavřena do 1. června, zvýší se od tohoto data dodatečná cla pro uvedených osm zemí z deseti na 25 procent.
Trump je podle Babiše obchodník. "Zažili jsme situaci, kdy chtěl uvalit cla až 50 procent, potom z toho vycouval, potom udělal dohodu s Kanadou a Mexikem," řekl premiér. "Pravděpodobně používá stejnou taktiku, kdy dá do prostoru nějaký návrh, který potom bere jako výkop na jednání," míní. Česká vláda je podle Babiše příznivcem toho, aby se našel způsob, jak s ním vyjednávat a věc vyřešit.