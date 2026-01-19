Obětí střelce v Chřibské je zaměstnanec úřadu, zraněno bylo šest lidí včetně starosty
V Chřibské na Děčínsku v pondělí dopoledne zemřel po střeleckém útoku na městském úřadu zaměstnanec tohoto úřadu. Útočník zranil šest lidí, z toho tři byli civilisté a lehce byli zraněni i tři policisté. Mezi zraněnými je starosta obce Jan Macha.
Motivem střelce, který je rovněž po smrti, byly pravděpodobně vztahové problémy, uvedl krajský ředitel policie Zbyněk Dvořák. Muž držel zbraně nelegálně, v době útoku měl u sebe dvě pistole a pušku, zastřelil se sám, řekl dnes po poledni novinářům v Chřibské policejní prezident Martin Vondrášek.
Policisté vyloučili, že by motivem činu střelce byl teroristický čin, uvedli, že za útokem stály zřejmě vztahové problémy. Místní lidé spekulují, že se jednalo o syna jedné ze zaměstnankyň, který měl problémy s drogami.
Oznámení o střelbě dostali policisté krátce před 10:00. Policie byla na místě v řádu minut, uvedl policejní prezident. Útočníka zneškodnila policie v 10:21. "Policisté … na nic nečekali, šli do objektu s cílem eliminovat pachatele, opětovali střelbu .. ale útočník zemřel vlastní zbraní," řekl novinářům Vondrášek.
Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO), který do Chřibské rovněž dorazil, uvedl, že policisté jsou mimo ohrožení života. Dva zraněné s prostřeleným hrudníkem přijala ústecká Masarykova nemocnice, čtyři zranění jsou v nemocnici v Děčíně. Na místo vyjelo sedm posádek záchranářů, vrtulník jednoho těžce zraněného transportoval do ústecké nemocnice.K události přijel také psycholog.