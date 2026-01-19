Jurečka: Neprodat letouny L-159 Ukrajině je strategická chyba
Neprodat letouny L-159 Ukrajině je podle bývalého ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) strategická chyba nejen kvůli bezpečnostnímu zájmu ČR, ale i českým firmám. Napsal to na síti X v reakci na vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), podle kterého tato letadla potřebuje česká armáda.
Předseda sněmovního branného výboru Josef Flek (STAN) sdělil, že Ukrajina o tyto letouny žádá už měsíce a odborný posudek potvrzuje, že jejich omezený prodej je možný. Argumentace stanoviskem armády je tedy zcela nepravdivá, napsal.
Prezident Petr Pavel v neděli uvedl, že Ukrajina navrhla odkoupení letounů L-159, což by pro českého výrobce Aero Vodochody byla příležitost. Poskytnutí čtyř letounů ze 24, která česká armáda má, podle něj představuje přijatelnou míru rizika. Babiš v pondělí po jednání vlády řekl, že letadla potřebuje česká armáda.
Nový předseda ODS Martin Kupka uvedl, že možnosti Česka nekončí u armády. "Tohle otvírá příležitost pro jednání s Aerem Vodochody, o tom, jakým způsobem by se mohla další spolupráce rozvíjet," řekl . Jurečka poukázal na to, že se česká technika mohla ukázat v akci a posílit svou dobrou pověst. Znamenalo by to podle něj další zakázky, rozvoj firem či pracovní i obchodní příležitosti. "Místo toho budou Ukrajinci nakupovat jinde a před našimi spojenci jsme za hlupáky. Vše jen kvůli krátkozrakosti šestikoalice v jejím honu za popularitou a hlasy," napsal.
Vládní politici podle Fleka účelově vynesli informace z utajovaného jednání a poškodili Česko. "Prezident přitom žádné letouny zatím neslíbil. Místo budoucí výhodné dohody, která mohla přinést spolupráci a cenné zkušenosti v boji proti dronům, jsme svědky politické blamáže," míní.
Armáda podle Fleka přesně ví, co může poskytnout, aniž by byla ohrožena bezpečnost státu. "Ukrajina o tyto letouny žádá už měsíce a odborný posudek potvrzuje, že jejich omezený prodej je možný. Argumentace stanoviskem armády je tedy zcela nepravdivá," napsal.
Poslankyně Jana Černochová (ODS), která do podzimu zastávala post ministryně obrany ve vládě Petra Fialy (ODS) řekla, že za její éry nebyly letouny vyřazené jako nepotřebný vojenský materiál, protože se používaly k výcviku. "Jak je to teď, nevím. Neznám ani podmínky, za jakých by se mělo něco prodávat, které vyjednal asi prezident," uvedla. Na podrobnosti se chce dotazovat v úterý na sněmovním výboru pro obranu. "Každopádně o změně využití by museli rozhodnout vojáci a vláda," dodala.
TOP 09 stojí podle svého předsedy Matěje Ondřeje Havla za názorem prezidenta. "Jednoznačně souhlasíme," odpověděl na dotaz, zda strana považuje odprodej čtyř letounů z celkových 24 za přijatelnou míru rizika podobně jako Pavel. Firma Aero již podle Havla produkuje novější řadu letadel. Česko má pak k dispozici stíhačky gripen a na cestě letouny F-35, podotkl.