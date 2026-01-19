Babišova vláda odmítla Hladíkův návrh zálohovat PET lahve a nápojové plechovky
Negativní stanovisko zaujala vláda k poslaneckému návrhu bývalého ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) a dalších dvou poslanců, kteří chtějí zavést zálohování PET lahví a nápojových plechovek včetně poplatků za reklamní letáky. Ministr zahraničí pověřený vedením ministerstva životního prostředí Petr Macinka (Motoristé) novinářům řekl, že návrh jde přímo proti programovému prohlášení současného kabinetu. Podle předkladatelů má zavedení záloh snížit objem odpadu a zvýšit míru recyklace.
Systém zálohování PET lahví a plechovek chce vláda podle programového prohlášení zavést jen v případě, že se prokáže jednoznačný ekologický přínos. "A bude-li zajištěno, že nenaruší funkční obecní systémy třídění odpadů. Nezavedeme recyklační poplatky zatěžující tisk a distribuci reklamních letáků, které jsou důležitým zdrojem informací o slevách a nabídce zboží zejména pro seniory," uvedla vláda. Na tento argument poukazovala v připomínkovém řízení i některá ministerstva.
Hladík řekl, že s nesouhlasným stanoviskem vlády počítal. "Na druhou stranu ale platí evropské nařízení, které jasně říká, že zálohování budou muset zavést všechny členské státy. Rok 2026 je posledním rokem, kdy si jednotlivé země mohou nastavit vlastní systém. Poté už začne platit celoevropský," dodal. Celoevropský systém je podle něj přitom méně výhodný pro české obyvatele, obchodníky i český průmysl než ten, který je nyní navržen.
Macinka novelu označil za pokus protlačit legislativu předchozí vlády. Takové změně by musela předcházet rozsáhlá odborná i politická diskuse. Pokud by se potvrdila efektivita a přínos kroku, měl by ho kabinet prosadit jako vládní novelu, míní. Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) je nynější systém třídění odpadů efektivnější.
Nový předseda ODS Martin Kupka uvedl, že osobně je vzhledem k vysoké úrovni systému třídění odpadu proti zálohování, obává se ale , že podmínky se budou muset upravit podle evropských pravidel. Česko podle něho může nakonec dopadnout hůř, než pokud by si podmínky stanovilo vlastním zákonem.
Současný systém třídění podle Hladíka nesplní evropské cíle, zejména kvůli tomu, že podle průzkumů 20 až 25 procent lidí odpad vůbec netřídí. Bez ekonomické motivace v podobě zálohování proto Česko podle něj nedosáhne požadovaných hodnot návratnosti obalů. Bývalý ministr zároveň upozornil, že zálohy dlouhodobě fungují, což podle něj dokládá například 98procentní návratnost pivních lahví.
Podle předkladatelů by mělo zpoplatnění letáků vést k omezení jejich objemu a k přechodu spíše na on-line propagaci. Předkladatelé také uvádějí, že zálohové systémy vedou ke zvýšení míry zpětného odběru a recyklace, což přispívá k ochraně životního prostředí. V důvodové zprávě píšou, že ročně se v Česku dostane na trh asi 1,8 miliardy PET lahví, což je asi 47.000 tun ročně, a asi 0,8 miliardy plechovek, což představuje zhruba 15.000 tun ročně.
V připomínkovém řízení se k návrhu odmítavě postavila i Hospodářská komora ČR. Podle komory jde o zásadně koncepčně chybný, ekonomicky neodůvodněný a systémově destabilizující zásah do fungujícího nakládání s odpady. Řadu výhrad vyslovil i antimonopolní úřad. Podle něj se za současné ekonomické i právní situace zavedení zálohového systému nejeví jako opodstatněné a žádoucí.
Pod Hladíkovým návrhem je podepsaný i jeho spolustraník Václav Pláteník a poslankyně Gabriela Svárovská (Piráti/Zelení). S obdobným návrhem, který se týkal PET lahví a nápojových plechovek, přišla v minulém období vláda Petra Fialy (ODS), v níž byl Hladík ministrem. Sněmovna tehdy nedokončila ani první čtení návrhu.