Další zastřelený Američan v Minneapolisu. Podle videí měl v ruce mobil, nikoli zbraň, jak tvrdí Trump
Federální imigrační agenti v sobotu v Minneapolisu v americkém státě Minnesota zastřelili 37letého muže Alexe Prettiho. Videa svědků přitom podle všeho neodpovídají tomu, jak sled událostí popsali zástupci administrativy prezidenta Donalda Trumpa.
Krátce po střelbě zástupci federální vlády uvedli, že agenti stříleli při násilné potyčce v sebeobraně. Ministryně vnitřní bezpečnosti Kristi Noem řekla, že Pretti "přistoupil" k agentům Úřadu celní a hraniční ochrany s poloautomatickou zbraní ráže devět milimetrů, a když se jej agenti snažili odzbrojit, "násilně vzdoroval". Trump sdílel fotografii toho, co označil za "zbraň střelce, nabitou (s dalšími dvěma plnými zásobníky!) a připravenou k použití". Zástupce personální šéfky Bílého domu Stephen Miller pak řekl, že se Pretti pokusil spáchat atentát na federální agenty.
Nejméně čtyři videa sobotního zastřelení Prettiho popisu Trumpovy administrativy neodpovídají, napsala NBC News s tím, že videa natočili svědci a že jejich pravost stanice ověřila a zanalyzovala je. Pretti podle videí při potyčce, která vedla k jeho zastřelení, zbraň nedržel. Podle záběrů pomáhal někomu, koho naopak federální agenti před potyčkou strčili.
Jedná se již o druhé zastřelení občana USA federálními agenty v Minneapolisu tento měsíc. Maskovaný příslušník ICE 7. ledna zastřelil Renée Good za volantem jejího vozu na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že střílel v sebeobraně, místní úřady to s odkazem na videa zachycující celý incident odmítají. V sobotu Prettiho zastřelili příslušníci pohraniční stráže. Trumpova vláda v rámci rozsáhlé protiimigrační kampaně do Minnesoty nasadila přibližně 3000 imigračních agentů. Z nich jsou 2000 příslušníky ICE, které doplňuje několik set agentů CBP. Oba úřady spadají pod ministerstvo vnitřní bezpečnosti a jejich rozlišení je někdy v praxi obtížné.
Videa pořízená svědky z různých úhlů — na ulici, v obchodě i z auta — ukazují, že Pretti měl v ruce mobilní telefon ve chvíli, kdy se s policisty dostal do potyčky. Noem odmítla uvést, zda Pretti předtím, než byl zastřelen, vytáhl zbraň. Záznamy začínají tím, že Pretti natáčí maskované agenty při zásahu na Nicollet Avenue. Federální úředníci uvedli, že policisté tam byli kvůli muži hledanému v souvislosti s napadením, který se v USA nacházel nelegálně. Pretti byl podle místních úřadů občanem Spojených států a zdravotní bratr.