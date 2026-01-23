Babiš považuje záležitost s ukrajinskou poptávkou letounů L- 159 za uzavřenou
Premiér Andrej Babiš (ANO) pojede příští týden na základnu taktického letectva v Čáslavi kvůli názorům vojáků na letouny L-159. Záležitost s poptávkou z Ukrajiny nicméně považuje za uzavřenou. Na tiskové konferenci po jednání rady pro závislosti uvedl, že bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) i její nástupce Jaromír Zůna (za SPD) opakovaně říkali, že letadla, která poptává Ukrajina čelící agresi Ruska, armáda potřebuje. Stejně se po svém pondělním jednání vyjádřila i koaliční rada ANO, SPD a Motoristů.
"Proč to stále vracíte do hry? Snad to pochopí pan prezident. Ano, my jsme jasně řekli a armáda řekla: Letadla nejsou k dispozici, Česká armáda je potřebuje," uvedl Babiš s tím, že pohled koalice se nemění. Do Čáslavi se podle svých slov jede jenom podívat, aby jsem se něco dozvěděl. "A samozřejmě i můžu to spojit nebo spojím s debatou o F-35," uzavřel s odkazem na nákup amerických letounů.
Babiš reagoval na slova náčelníka generálního štábu Karla Řehky. Ten potvrdil, že armáda byla připravena vyčlenit čtyři letouny L-159 pro Ukrajinu. Ve stanovisku z října i z prosince doporučovala poskytnutí letounů formou daru. Armáda ve stanovisku zároveň upozornila, že přestože letouny nejsou nepotřebné, jejich darování by neohrozilo bezpečnost ČR. Zároveň konstatoval, že armáda ve věci nerozhoduje, věc je výsostně politickým rozhodnutím.