EU a Indie jsou blízko dohodě o volném obchodu, oznámení se čeká v úterý
Indie a Evropská unie by měly příští týden v úterý oznámit ukončení vleklých jednání o dohodě o volném obchodu, která by otevřela cestu ke snížení cel na evropské automobily a víno a rozšířila trh pro indickou elektroniku, textil a chemikálie. Jednání jsou v konečné fázi, pokračovat ale budou až do úterý. Cílem Evropské komise je uzavřít jednání právě v úterý, kdy se v Dillí koná summit EU-Indie.
EU bude na jednání s indickým premiérem Naréndrou Módím zastupovat předseda Evropské rady Antónío Costa a předsedkyně EK Ursula von der Leyen. Do Dillí odcestuje i šéfka unijní diplomacie Kaja Kallas, která s indickou stranou podepíše smlouvu o bezpečnosti a obraně. Indie se tak stane teprve třetí asijskou zemí, se kterou má EU podobné ujednání. Předchozí dohody uzavřela unie s Japonskem a Jižní Koreou.
Costa, který má indické předky, a von der Leyen byli pozváni rovněž na pondělní velkolepé oslovy Dne republiky. To se podle unijních zdrojů stalo poprvé v historii a má to i symbolický význam. "Indie je pro EU klíčovým partnerem. Společně sdílíme i odpovědnost za ochranu mezinárodního řádu založeného na pravidlech," uvedl Costa. Summit by měl posílit spolupráci v klíčových oblastech politiky, jako je právě obchod, bezpečnost a obrana, ale i čistá transformace a mezilidská spolupráce.
Pokud bude obchodní dohoda s Indií dokončena a následně ratifikována Evropským parlamentem, což by mohlo trvat nejméně rok, podpoří indický export, jako je textil a šperky. Jednání byla obnovena v roce 2022 po devítileté pauze a loni nabrala na intenzitě uprostřed období rostoucího obchodního napětí. V srpnu americký prezident Donald Trump zdvojnásobil cla na indický dovoz až na 50 procent, což znamená jedny z nejvyšších cel na světě.
Na Světovém ekonomickém fóru v Davosu von der Leyen v úterním projevu naznačila, že ve vyjednávání obchodní dohody s Indií nastal pokrok. Uvedla, že Evropská unie je blízko jejímu dokončení.
Bilaterální obchod mezi Indií a EU dosáhl v minulém fiskálním roce, což je do března 2025, celkové výše 136,5 miliardy dolarů. To z bloku 27 unijních zemí dělá jednoho z největších obchodních partnerů Indie. Jestliže se dohodu podaří dojednat, vznikne trh pro dvě miliardy lidí.