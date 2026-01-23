Hnutí ANO si v sobotu zvolí vedení, kandidátem na předsedu je jen dosavadní šéf
Vládní hnutí ANO si v sobotu zvolí nové vedení. Kandidátem na předsedu je pouze premiér Andrej Babiš, který vede ANO nepřetržitě od založení v roce 2012. Jediným nominantem na prvního místopředsedu je ten současný, ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Výrazná obměna se neočekává ani na pozicích řadových místopředsedů.
Babiš předloni v únoru obhájil pozici předsedy, delegáti na sněmu mu dali zhruba 90 procent hlasů. O dva roky dříve získal čtyři pětiny. V čele ANO tak Babiš pokračoval i přesto, že dříve tvrdil, že znovu na pozici šéfa kandidovat nebude. Tentokrát před několika dny uvedl, že post obhajovat bude s tím, že to zůstalo opět na něm, když nikdo jiný nekandiduje.
Havlíček je prvním místopředsedou ANO od roku 2022. Na řadové místopředsedy kandidují dosavadní čtyři - ministryně financí Alena Schillerová, ústecký hejtman Richard Brabec, zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost a poslanec Robert Králíček a předseda sněmovního zahraničního výboru Radek Vondráček. Kromě nich se o post uchází také moravskoslezský hejtman Josef Bělica.
Na maximálně osm pozic pro členy předsednictva bylo nominováno celkem 14 členů hnutí, minimálně zčásti se obnoví. Obhájit post chtějí poslankyně Jana Pastuchová, olomoucký hejtman a poslanec Ladislav Okleštěk, zlínský hejtman a předseda Asociace krajů Radim Holiš, plzeňský primátor Roman Zarzycký a v případě neúspěchu ve volbě místopředsedy také Bělica. Ze současných členů předsednictva nekandidují Jaroslav Bžoch, David Kasal a Roman Kubíček.
O post v předsednictvu se dále budou ucházet poslanci Martin Kolovratník, Monika Oborná, šéfka klubu ANO Taťána Malá, ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová, místopředseda Sněmovny Patrik Nacher, europoslankyně Jaroslava Pokorná Jermanová, šéf pražského ANO Ondřej Prokop a pokud by neudrželi místopředsednické křeslo, tak také Vondráček a Králíček.
Krajské sněmy do pozic ve vedení hnutí nominovaly také například Bžocha, ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelku, Kasala, Kubíčka a Petra Sadovského. Nepodepsali však souhlas s nominací, proto nebudou zařazeni do volby.
Babiš se rozhodl vstoupit do politiky na podzim 2011. ANO se po parlamentních volbách v roce 2013 stalo součástí vlády Bohuslava Sobotky, kde Babiš zastával funkci ministra financí. Vládu opustil v květnu 2017 poté, co se Sobotka rozhodl pro jeho odvolání kvůli nejasnostem kolem podnikání a majetkových poměrů.
Po volbách v roce 2017 utvořilo ANO zprvu samostatně menšinovou vládu, která nezískala důvěru. Od června 2018 pak ANO vládlo společně se sociální demokracií při toleranci komunistů, Babiš byl premiérem. Po volbách v roce 2021 hnutí skončilo v opozici, kabinet utvořili Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Piráti se STAN. Loňské sněmovní volby ANO jasně vyhrálo a vrátilo se do vlády v čele s Babišem jako premiérem, koalici tvoří s SPD a Motoristy.
Podle stanov hnutí má předsednictvo předsedu, prvního místopředsedu, až čtyři místopředsedy a dalších až osm členů.