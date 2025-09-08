Další díl francouzské politické krize. Parlament bude hlasovat o nedůvěře vládě a nejspíš mu ji vysloví
Francouzské Národní shromáždění bude dnes odpoledne hlasovat o důvěře vládě premiéra Francoise Bayroua. Ten hlasování vyvolal v rámci snahy vyřešit rozpočtovou krizi, přestože se očekává, že podporu nezíská. Před poslance premiér s žádostí o důvěru podle agentury AFP předstoupí v 15:00 SELČ a výsledek by mohl být znám kolem 19:00 SELČ.
Pokud nedojde k velkému překvapení, je podle AFP výsledek již znám. V online médiu Brut, kde v neděli završil svůj mediální maraton, Bayrou uvedl , že "v životě jsou horší věci než být v čele vlády a než aby tato vláda... byla svržena," všimla si agentura. Zároveň poznamenala, že prezident Emmanuel Macron již pod tlakem opozice hledá jeho nástupce.
Bayrou uvádí, že pro zajištění budoucnosti Francie a snížení státního dluhu jsou nezbytné oběti. Navrhl úsporný plán za asi 44 miliard eur (1,1 bilionu Kč), který počítá mimo jiné se snížením počtu svátků a zmrazením růstu výdajů. Opatření jsou však velmi nepopulární a sám Bayrou je vůbec nejméně oblíbeným předsedou vlády od roku 1958. Podle jednoho z průzkumů veřejného mínění, který cituje list Les Echos, mu důvěřuje jen 12 procent Francouzů.
V čele francouzské vlády nahradil Bayrou loni v půli prosince konzervativce Michela Barniera, jehož vláda přišla o důvěru poté, co se pokusila prosadit rozpočet na příští rok bez podpory parlamentu s odůvodněním, že země potřebuje stabilizovat veřejné finance a snižovat deficit.
Očekává se, že prezident Macron přijme Bayrouovu rezignaci a požádá ho, aby zůstal ve funkci do jmenování nástupce. I nový premiér by však musel čelit nejasné situaci v Národním shromáždění, kde nemá většinu ani prezidentův tábor, ani levicový či pravicový blok, poznamenala agentura DPA.
čtk, tb