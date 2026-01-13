Čtyři mrtví a šest raněných při ruském útoku na Charkov
Nejméně čtyři lidé přišli o život a šest utrpělo zranění při ruském nočním útoku na předměstí Charkova, uvedl šéf oblastní správy Oleh Syněhubov. Dříve informoval o dvou mrtvých a pěti raněných v druhém největším ukrajinském městě, ležícím na východě země. Ukrajina naopak zaútočila na přístavní město Taganrog u Azovského moře, tvrdí ruské úřady.
Syněhubov neupřesnil, na jaký objekt na předměstí Charkova Rusové zaútočili, ale podle prokuratury ruské síly poškodily poštovní terminál. Ruský dron zasáhl také dětské sanatorium v Charkově, na místě vypukl požár, oznámil starosta města Ihor Terechov. Podle Syněhubova si útok na tuto charkovskou čtvrť nevyžádal oběti či raněné.
Ještě v pondělí večer výbuchy podle ukrajinských médií zahřměly také v Oděse na jihu země a v Pavlohradu v Dněpropetrovské oblasti. Letecký poplach byl vyhlášen i v dalších regionech.
Ruská protivzdušná obrana odrážela vzdušný útok na Taganrog, informoval v noci gubernátor Rostovské oblasti Jurij Sljusar, jehož region se nachází na západě Ruska. Případné oběti či ranění nejsou hlášeni, škody se upřesňují, dodal gubernátor. Později doplnil, že podle předběžných informací byl v Taganrogu poškozen průmyslový objekt, jakož i obytné domy, plynové potrubí a automobily. Ukrajinská armáda následně informovala, že zasáhla v Taganrogu továrnu na drony. "Po zásahu bylo možné slyšet sérii výbuchů a propukl požár," dodal.