Čtyři členové KSČM, kteří vyrazili do Ruska a pak se neměli jak vrátit zpátky do Unie, už jsou zpátky v Schengenu
Čtyři členové Komunistické strany Čech a Moravy (KSČM), které při návratu z Ruska nevpustilo Lotyšsko, se už dostali do unijního schengenského prostoru. Informaci Deníku N dnes ČTK potvrdil mluvčí českého ministerstva zahraničních věcí (MZV) Daniel Drake. Komunistická strana dříve uvedla, že čtveřice byla v Rusku na soukromé cestě.
"Česká skupina je již v schengenském prostoru, a z konzulárního pohledu je tak případ uzavřen. Opět upozorňujeme, že doporučení české diplomacie je do Ruské federace necestovat," uvedl Drake.
Informaci o návratu členů KSČM do schengenského prostoru potvrdil Deníku N také mluvčí strany Roman Roun: "Členové KSČM si domluvili tranzit a jeli přes Estonsko do České republiky." Podmínky přechodu do zemí Evropské unie z Ruska má MZV na webových stránkách, upozornil Drake. Obecně platí, že vnější schengenská hranice s Ruskem zůstává uzavřená, uvedl mluvčí v neděli.
Lotyšsko skupinu Čechů na pozemní hranici s Ruskem nevpustilo na své území z důvodu možného ohrožení vnitřní bezpečnosti, uvedl dříve Drake. Čtveřice se proto obrátila na českou ambasádu v Rize s žádostí o asistenci. Roun v neděli serveru Novinky.cz řekl, že se čtyři členové strany jeli do Ruska soukromě podívat na památná místa bojů z druhé světové války. Kdo přesně mezi členy výpravy byl, Roun nesdělil.
čtk, tb