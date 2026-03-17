Costa: Očekávám, že orbán dodrží dohodu ohledně unijní půjčky Ukrajině
Předseda Evropské rady António Costa od maďarského premiéra Viktora Orbána očekává, že bude ohledně unijní půjčky Ukrajině respektovat to, s čím souhlasil na prosincovém summitu EU. Podle Costy je naprosto nepřijatelné, aby jeden členský stát vzal své slovo zpět poté, co se Evropská unie na něčem shodla . Costa to uvedl v pondělním rozhovoru s novináři z projektu European Newsroom, který sdružuje tiskové agentury z celé Evropy.
Maďarsko blokuje unijní půjčku Ukrajině ve výši 90 miliard eur, která je určena na roky 2026 a 2027. Premiér Viktor Orbán žádá, aby Ukrajina nejdříve obnovila dovoz ruské ropy ropovodem Družba do Maďarska a na Slovensko. Ropovod byl podle Ukrajinců poničený ruskými útoky, podle Budapešti ale Kyjev dovoz ropy blokuje z politických důvodů.
"Nemusím přesvědčovat premiéra Orbána, aby souhlasil s něčím, s čím souhlasil už 18. prosince. Rozhodnutí přijaté Evropskou radou je rozhodnutím, které platí, a všechny členské státy ho musí respektovat," uvedl předseda unijních summitů na dotaz, jak plánuje maďarského premiéra na summitu přesvědčovat. Kyjev půjčku potřebuje nejpozději v dubnu, jinak se ocitne ve vážných finančních problémech. "Od premiéra Orbána očekávám, že bude respektovat to, na čem jsme se dohodli," dodal Costa s tím, že je optimista a věří, že Maďarsko bude respektovat "sebe, své kolegy a unijní smlouvy.
Pokud jde o poškozený plynovod Družba, podle Costy EU očekává, že bude co nejdříve opraven a znovu otevřen, aby mohl zásobovat Slovensko a Maďarsko. "Co je nejdůležitější, je nezbytné chránit ropovod Družba před budoucími útoky. Další ruské útoky by tento ropovod mohly opět zničit," uvedl předseda Evropské rady.
Zmínil, že EU podporuje Ukrajinu již od prvního dne ruské invaze, ať již vojensky, diplomaticky, politicky i finančně a má s Kyjevem a ukrajinskými prezidentem Volodymyrem Zelenským dobré vztahy. "Samozřejmě ale nemůžeme akceptovat, když se někdo, byť v emotivní chvíli, nevhodně vyjádří na adresu jednoho z lídrů státu EU," dodal.
Zelenskyj před pár dny v Kyjevě prohlásil, že opravy ropovodu mohou být dokončeny do měsíce a půl. "Doufám, že to té jedné osobě bude stačit a že jedna osoba v EU nebude blokovat (půjčku) 90 miliard (eur) či první tranši z 90 miliard, a ukrajinští vojáci tak budou mít zbraně. Jinak předáme adresu této osoby naší armádě, našim chlapcům, ať si s ním popovídají po svém," pohrozil Zelenskyj podle ukrajinských médií na adresu maďarského premiéra. Maďarská vláda to tehdy označila za vyhrožování smrtí.