Co chce zjistit prezident Pavel o Robertu Fremrovi

Prezident Petr Pavel se rozhodl odložit jmenování Roberta Fremra ústavním soudcem, přesto, že tuto prezidentskou nominaci schválil Senát. V historii Ústavního soudu je to poprvé, co se prezident po posvěcení svého kandidáta Senátem rozhodl jmenování odložit. Petr Pavel to komentuje slovy, že „nechce nic lámat přes koleno“, že v emotivní debatě kolem už známého případu „Olšanské hřbitovy“ a role soudce Fremra počká na prověření některých verdiktů Roberta Fremra z doby před listopadem 1989. Prezident si také chce promluvit s předsedou senátu Milošem Vystrčilem, který patří mezi hlavní politické kritiky schválení Roberta Fremra členem instituce, která chrání ústavnost v zemi.

Prezident Petr Pavel rozhodl rozumně, byť v očích některých právníků to nesvědčí o schopnosti přijmout odpovědnost – prezident je podle nich hlavním architektem personálního obsazení Ústavního soudu. Měl by stát za svými nominanty, ne se v průběhu schvalování a jmenování schovávat před emotivní debatou za posudky jejich někdejšího právního jednání. Případ Roberta Fremra je nicméně výjimečný – V roce 1988 poslal tři mladíky do vězení na základě Státní bezpečností nezákonně pořízených důkazů a pravděpodobně i vynuceném přiznání. Je nutné znát odpověď na otázku, zda o tom věděl, nebo jestli netušil, že mu estébáci nezákonné důkazy podstrčili. Tohle by se mělo rozlousknout.

Petr Pavel sdělil, že nemá žádný termín konce prověření, ani není zcela jasné, co se bude prověřovat, aby to přineslo ve sporném případu nová fakta, kromě výše zmíněné klíčové otázky. Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) se podle svého oficiálního vyjádření chystá prověřit zhruba sedm beden zatím neprozkoumaných materiálů StB z let 1983-1985, v nichž by se mohly najít dokumenty nějak se vztahující k případu „Olšanské hřbitovy“ a Robertu Fremrovi. Není zdaleka jisté, že něco konkrétního najdou.

Druhou věcí, kterou by chtěl ÚSTR prozkoumat, je asi sto rozsudků, které vynesl soudce Fremr v osmdesátých letech nad lidmi, kteří emigrovali. Šlo o paragraf, podle něhož byl potrestán každý, kdo opustil totalitní Československo (bez posvěcení úřadů) a bylo jich vyneseno na tisíce (a vynesly je stovky soudců, kteří pak soudili po roce 1990, pravdou je, že jen málo z nich bylo kandidáty na post ústavního soudce). ÚSTR chce prověřit, zda soudce Fremr v některém z těch rozsudků neporušil zákon a nějak jej nezneužil nad míru danou tehdejším režimem.

Nejvyšší státní zastupitelství navíc rozhodlo prověřit vyšetřování a rozsudek případu „Olšanských hřbitovů“. To znamená prověřit výkony estébáků, kteří stáli za vyšetřováním případu, zákonnost jejich postupu, ale také to, zda nebyli nějak domluveni na vysokém rozsudku s Robertem Fremrem.

Nedá se ale v žádném případě čekat, že by prověřování vedené ÚSTR, policejním úřadem pro dokumentaci a vyšetřování zločinů z doby komunismu, státními zástupci a historiky či novináři skončilo v dohledné době, a nevíme jak dlouho chce prezident Petr Pavel rozhodnutí o Robertu Fremrovi odkládat. Dostupné dokumenty a materiály, včetně rehabilitačního soudu, na otázku jestli byl Robert Fremr pomahačem StB nebo jejich nevědomou obětí, zatím odpovídají ve prospěch kandidáta Ústavního soudu. Počkáme si tedy s prezidentem, jak se vyvine současná situace kolem nominovaného a Senátem schváleného kandidáta.

Šest procent mladých lidí v Česku nikdy nesportuje, ukázal průzkum. Počet obětí povodní ve Slovinsku stoupl na šest, česká ambasáda zatím žádné oběti mezi Čechy neeviduje, jen turisty uvíznuté na hotelích a v penzionech. Rusko opět zabíjelo civilisty na Ukrajině. Účastníci mírového summitu v Džiddě se shodli, že budou dál jednat o míru na Ukrajině, a Ukrajinci ze své Matky vlasti sundali sovětský znak a nahradili ho vlastním trojzubcem. Nigerská junta čeká na útok okolních států, které chtějí v zemi znovunastolit křehkou demokracii. Andy nadále trápí vlny veder. Liberec dumá, kudy vést lanovku na Ještěd, když lanová dráha, která vyklopí návštěvníky několik stovek metrů od vrcholu, je málo. Desítky tisíc účastníků jamboree, které hostí Korea, a které nejdříve sužovalo nesnesitelné horko, nyní hrozí smést tajfun Khanun, a skauti se evakuují. S funkcí předsedy ústavního soudu se definitivně rozloučil Pavel Rychetský. Kutnohorská zubařka, která zabila svého partnera a vůdce místní sekty pod vlivem jeho slibu, že mrtvé tělo zmizí, zůstává ve vazbě. Epidemie průjmu ochromila jednu z nejoblíbenějších švédských turistických horských chat.

