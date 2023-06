ČEZ: Rekordní dividenda na rozloučenou?

Geoffrey Hinton

Avizovaná transformace elektrárenské firmy ČEZ letos přilákala na valnou hromadu podniku rekordní počet akcionářů. Sešlo se jich přes šest stovek v naději, že využijí jedinečnou příležitost k vyzpovídání managementu a většinového vlastníka – tedy státu – ohledně změn, které ve firmě chystá.

Sjezd vlastníků, pořádaný povinně jednou do roka vždy před letními prázdninami, ale letos probíhá podle obvyklých not. Většinu času zaberou nudné a věcně nepodstatné procedurální a organizační body, případně projevy manažerů o věcech, které již byly odvyprávěny někdy dříve. Zajímavější dotazy jsou odehrány do autu, natož pokusy menšinových podílníků prosadit něco nad rámec předem daného programu. Ten diktují zástupci státu, jimž 70procentní většina s přehledem stačí. A do budoucna má tento stav ještě zesílit - podrobnosti avizovaného plánu ale zatím nebyly zveřejněny a valná hromada na tom moc nezměnila.

„Akcionáři, kteří tady obsadili sál, jsou vaši vlastníci a podle toho byste se také měli chovat,“ napomenul šéfy nejznámější z minoritních vlastníků firmy Michal Šnobr – a jako každý rok si postěžoval, že jednací řád akce je diskriminační a nedává prostor dotazovat se na to, co držitele cenných papírů zajímá.

Tím hlavním je již zmíněná transformace, kterou vyhlásil premiér Petr Fiala před rokem v době stoupajících cen energií. V televizním projevu tehdy řekl, že „zatímco zájem státu je dostatek energií za přijatelné ceny, zájem soukromého investora je zisk“ – a že cestou k odbourání tohoto konfliktu bude „získat v blízké budoucnosti pod kontrolu celou síť tuzemských klíčových elektráren“.

Od té doby členové vlády i představitelé ČEZ tají, jak přesně má být tohoto cíle dosaženo. Známo je jen to, že vláda za tímto účelem připravuje novou legislativu o takzvaném rozdělení firmy s nerovnoměrným výměnným poměrem. Její podstatou je obecně usnadnit většinovým vlastníkům vytěsnění těch menších v případě, kdy jim nenabízejí za akcie jen peníze, ale kdy se má původní firma rozdělit a minoritní akcionáři mají dostat její část.

Navržená právní úprava je podle lidí jako Šnobr, ale i podle některých právníků velmi nestandardní a dává většině do ruky neobvykle volné pole působnosti. Na to opakovaně upozorňuje bývalý člen legislativní rady vlády, právník z olomoucké Univerzity Palackého Petr Bezouška, podle jehož podrobných srovnávacích analýz by navržené řešení bylo na evropské poměry velmi neobvyklé. Proti vládnímu záměru se stavějí i někteří koaliční poslanci.

Ani valná hromada – přinejmenším její hlavní část před pátou odpoledne – však žádné detaily nepřinesla. Většina bodů se přesouvá na pozdní odpoledne, večer, či noc – včetně hlasování o dividendě. Ta má být vzhledem k rekordním cenám elektřiny a vysokému zisku firmy také rekordní, představenstvo firmy navrhlo původně 117 Kč za akcii, ministerstvo financí poté z důvodu finanční tísně v rozpočtu 145 korun, což odpovídá výplatě celého loňského zisku. Jiří Nádoba

Akademický senát Vysoké škole ekonomické (VŠE) v Praze hlasováním umožnil rektorovi univerzity Petru Dvořákovi odvolat Miroslava Ševčíka z funkce děkana Národohospodářské fakulty. Ve zlínské MHD se od příštího roku bude moci platit jízdné pomocí platební karty. Pražská koalice má po více než čtvrt roce programové prohlášení, mezi plány patří například „humanizace magistrály“. Ukrajina od začátku protiofenzivy osvobodila asi 130 čtverečních kilometrů území. Městský soud v Praze zrušil Ladislavu Vrabelovi čtyřměsíční podmínku za šíření poplašné zprávy. Polský premiér oznámil, že prodlouží nulovou sazbu z DPH na některé potraviny. Evropská unie rozšíří protiíránský sankční seznam o sedm lidí odpovědných za závažné porušování lidských práv. Vladimiru Putinovi v souvislosti se vzpourou wagnerovců vyjádřili podporu íránský prezident Ebráhím Raísí a katarský emír. Generální tajemník NATO Jens Stoltenberg uvedl, že povstání wagnerovců „je vnitřní záležitostí Ruska“. Praha využije budovu v Nuslích pro ubytování až 60 ukrajinských uprchlíků. Muži, který po březnové protivládní demonstraci na Václavském náměstí poškodil projíždějící auto s ukrajinskou SPZ, uložil Obvodní soud pro Prahu 1 půlroční podmínku a roční zákaz pobytu v Praze. Akademický senát VŠE začal jednat o návrhu rektora univerzity Petra Dvořáka na odvolání Miroslava Ševčíka z funkce děkana národohospodářské fakulty. Populistická až krajně pravicová Alternativa pro Německo (AfD) slaví zisk prvního křesla šéfa zemského okresu. Pracovník na letišti v San Antoniu v Texasu zemřel poté, co jej nasál motor dopravního letadla. Chorvatský záložník Luka Modrić prodloužil smlouvu v Realu Madrid do roku 2024. Ženu, která si po zřícení výtahu v pražské Fakultní nemocnici Bulovka zlomila nohu, propustili lékaři do domácího léčení. Rusko prohrálo v Austrálii soudní spor, v němž se domáhalo možnosti postavit novou ambasádu v blízkosti parlamentu. Australská vláda tvrdí, že ruské velvyslanectví v těsné blízkosti sídla zákonodárného sboru by bylo hrozbou pro národní bezpečnost.

