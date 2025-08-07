ČEZ o těžbě lithia zatím nerozhodl, studie k projektu by mohla být hotová letos
Energetická skupina ČEZ o těžbě a následném průmyslovém využití lithia zatím nerozhodla, čeká na výsledky studie proveditelnosti celého projektu. Ta by mohla být hotová letos. Studie se zdržela kvůli prověřování dopadů přesunu závodu na zpracování lithia, který by podle současných plánů mohl stát u elektrárny v Prunéřově u Kadaně na Chomutovsku. ČTK to dnes řekl finanční ředitel ČEZ Martin Novák. Možnost těžby lithia v Česku se stala jedním z diskutovaných témat před parlamentními volbami v roce 2017.
ČEZ loni na jaře rozhodl, že v případě využití lithia bude závod na jeho zpracování u elektrárny v Prunéřově. Ustoupil tak od původně vytipované lokality na Teplicku, proti níž vystupovali občané a starostové. Lidé se báli dopadů provozu továrny navržené na území průmyslové zóny v Újezdečku, blízko ní stojí rodinné domy. V Újezdečku by podle nového návrhu vzniklo kryté překladiště, odkud by se ruda vozila po železnici do Prunéřova.
"Studie se kvůli tomu trochu zdržela. Přesunutí závodu do Prunéřova zabírá čas, protože jde o úplně jiný pohled na věc. Předpokládáme, že v průběhu tohoto roku bychom mohli mít přesnější znalosti, jak by celý projekt mohl fungovat," vysvětlil Novák. Zároveň ale připustil, že dokončení studie se může protáhnout i do příštího roku.
Těžbu lithia připravuje společnost Geomet, v níž nadpoloviční většinu vlastní Severočeské doly, člen skupiny ČEZ. Rudu s obsahem lithia chce získávat hlubinným způsobem z dolu na Cínovci v Krušných horách.
Vláda v březnu schválila, že zásoby lithia v oblasti Cínovce se stanou ložiskem strategického významu. Podle kabinetu je v lokalitě lithium v takové kvalitě, která je využitelná například pro baterie do elektromobilů a dalších zařízení. Cílem opatření je pak podle ministerstva průmyslu a obchodu usnadnit případnou těžbu suroviny v budoucnu a předejít možnému narušení dodávek. Lithium je považováno za kov budoucnosti, v Česku jsou podle odhadů asi tři procenta světových zásob - naprostá většina na Cínovci a malé množství ve Slavkovském lese. Ložisko u Cínovce je největší v Evropě.
