Česko čeká další tropický týden
Česko čeká další tropický týden, teploty ke konci týdne a o víkendu vystoupají ke 35 stupňům Celsia. V pondělí opět hrozí silné bouřky, informoval Český hydrometeorologický ústav v týdenní předpovědi.
V pondělí bude převážně polojasno až oblačno s teplotami do 31 stupňů, na Moravě až 33 stupňů Celsia. Během dne pak přibude oblačnosti a k večeru přijdou zejména jihozápadě a jihovýchodě bouřky a silný vítr. "Bouřky mohou být doprovázeny přívalovými srážkami s úhrny i kolem 30 milimetrů, nárazy větru a kroupami," uvedli meteorologové. Výstrahu upřesní v průběhu dne.
Přeháňky a bouřky očekávají meteorologové i v úterý, a to zejména pro jihozápadní polovinu Čech a jih Moravy. Spadnout by místy opět mohlo až 30 milimetrů srážek. Nejvyšší teploty dosáhnou ke 30 stupňům Celsia, na Moravě bude 32 stupňů.
Od poloviny týdne čekají Česko opět vlnu tropických teplot. Ve středu bude až 32 stupňů, ve čtvrtek teploměry ukážou 34 stupňů Celsia, v pátek bude ještě o stupeň tepleji. Tropický bude i víkend. Rtuť teploměru může vystoupat na 36 stupňů. Vrátí se přeháňky nebo bouřky.