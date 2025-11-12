Část ministrů před dnešním jednáním vlády podpořila poslání rozpočtu do Sněmovny
Část ministrů před dnešním jednáním kabinetu podpořila, aby vláda v demisi opětovně poslala Sněmovně návrh státního rozpočtu na příští rok. Návrh by se podle nich neměl změnit proti konci září, kdy kabinet před volbami odeslal rozpočet s plánovaným schodkem 286 miliard korun. Ministři se při příchodu na jednání vlády také ohradili proti kritice vznikající vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, která hovoří o nedostatku peněz v rozpočtu. Návrh považují za realistický.
Lidovečtí ministři se kloní k tomu, aby kabinet návrh do Sněmovny poslal, nebyli si ale jisti, zda se tak stane dnes. Ministr zemědělství Marek Výborný (KDU-ČSL) přitom upozornil, že zatím stále není ustavený sněmovní rozpočtový výbor, který bude návrh projednávat. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) vyjádřil určitou nejistotu danou posledními výroky některých zástupců nové koalice o tom, že by se mohla pokusit změnit základní parametry rozpočtu.
Ministr průmyslu a obchodu Lukáš Vlček (STAN) je přesvědčen, že vláda dnes návrh rozpočtu schválí. Označil ho za realistický. "Je to rozpočet, podle kterého se dá vládnout," řekl. Hnutí STAN je podle něj připravené ve Sněmovně podpořit základní parametry rozpočtu. Zároveň ale varoval před možnými úpravami návrhu ve druhém čtení, které by snížily množství peněz připravené na stavbu jaderné elektrárny Dukovany, na obranu nebo na investice.
Ministr dopravy Martin Kupka (ODS) očekává, že vláda dnes udělá tečku za debatou o rozpočtu. Zároveň očekává i schválení návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI). Kupka nicméně varoval, že od vznikající koalice nezazněl příslib zachování dvou mimořádných výdajů státního rozpočtu nad povolený zákonný limit, kterými jsou půjčka na stavbu Dukovan a zvýšené obranné výdaje.
Ministři se také ohradili proti tvrzení vznikající koalice, že v rozpočtu není dostatek peněz. Jurečka označil za nesmysl výroky o tom, že chybí miliardy korun v resortu práce a sociálních věcí. Podle Kupky nová koalice mluví o nedostatku peněz, protože nedokázala najít peníze na své předvolební sliby.
Vláda poslala návrh rozpočtu Sněmovně na konci září, po říjnových volbách se jím ale poslanci nemohou zabývat, pokud kabinet nepředloží návrh znovu. Na poslání návrhu tlačí nová koalice, vyzval k němu i prezident Petr Pavel. Představitelé nové koalice dříve uvedli, že by zachovali základní parametry rozpočtu a upravili jeho vnitřní strukturu, aby se vyhnuli rozpočtovému provizoriu. To nastává, pokud se nepodaří rozpočet schválit do konce roku. V takovém případě jsou měsíční výdaje omezeny na jednu dvanáctinu celkových výdajů předchozího roku. ok