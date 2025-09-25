0:00
0:00
Astrounat Brázda
Odvaha nejen číst
Přihlásit se
Koupit předplatné

Můj účet

Přihlásit se

Často hledáte

Aktuální vydání

Když si Česko zvolí Ficovu cestu
Zobrazit článkyArchiv vydání
Aplikace Respekt
Poslouchejte nás
Sledujte nás
11:50

Bývalý francouzský prezident Sarkozy se v souvislosti s penězi od Kaddáfího dopustil zločinného spiknutí, rozhodl pařížský soud

Bývalý francouzský prezident Nicolas Sarkozy se podílel na zločinném spiknutí v kauze nelegálního financování kampaně penězi z Libye. O jeho vině dnes rozhodl pařížský soud, který jej zprostil obžaloby z dalších trestných činů, informují tiskové agentury. Prokuratura požadovala pro Sarkozyho sedm let vězení. O výši trestu rozhodne soud, který pokračuje ve čtení rozsudku, později. Sarkozy vinu odmítá.

Sedmdesátiletý politik dorazil na vyhlášení rozsudku v doprovodu manželky Carly Bruniové a tří synů. Bývalá hlava státu podle obžaloby v roce 2005, kdy zastávala post ministra vnitra, uzavřela dohodu s tehdejším libyjským vůdcem Muammarem Kaddáfím. Díky tomu Sarkozy pro svou vítěznou prezidentskou kampaň z roku 2007 podle obžaloby získal od libyjského režimu miliony dolarů. Kvůli tomu byl obžalován z korupce a zločinného spiknutí.

Soud dnes konstatoval, že se dopustil druhého zmíněného činu, korupce nikoli. Zákon porušili Sarkozyho spolupracovníci a bývalí ministři Claude Guéant a Brice Hortefeux, rozhodl soud.

Sarkozy stanul před soudem už několikrát. Loni v prosinci nejvyšší soud potvrdil tříletý trest vězení za korupci a obchodování s vlivem. Dva roky mu byly podmíněně odloženy, třetí Sarkozy místo nástupu do vězení nosil elektronický monitorovací náramek. Kvůli jeho vysokému věku však soud v květnu souhlasil s odstraněním sledovacího zařízení a se zrušením domácího vězení.

čtk, tb

↓ INZERCE