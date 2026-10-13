Bulharsko hlásí další útok na lodě v Černém moři, jedna se potopila
Bulharsko ráno oznámilo nový dronový útok na dvě lodě u svého pobřeží v Černém moři. Jedna ze zasažených lodí se potopila. Premiér Rumen Radev požádal o asistenci Evropskou unii a Severoatlantickou alianci. Nechal také povolat ruskou velvyslankyni Eleonoru Mitrofanovovou. Podobný útok Bulharsko zaznamenalo ve své námořní ekonomické zóně i minulý týden.
Radev uvedl, že nejsou jasné důkazy, kdo se útoku dopustil. "Logika situace napovídá, že prospěch z toho má Ruská federace," uvedl nicméně premiér.
"Poslední útok na obchodní lodě v těsné blízkosti bulharských výsostných vod je zcela nepřijatelný," uvedl premiér. V Bulharsku bude jednat o incidentu bezpečnostní rada státu. Radev bude o situaci hovořit s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem. Sofia bude žádat o asistenci v posilování kontroly nad vzdušným a námořním prostorem.
Jedním z poškozených plavidel je loď plující pod vlajkou Malty s ukrajinským vlastníkem. Posádku bulharské složky evakuovaly. Z potopené lodi byl evakuován jeden člen posádky.
Minulé úterý drony zaútočily na dvě nákladní lodě v bulharské ekonomické zóně. Jedno plavidlo se potopilo a posádka je od té doby nezvěstná. Pátrání po ní bulharské úřady minulý týden ukončily.