Bradáčová neosuhlasí s trestem pro žalobkyni v bitcoinové kauze. Chce přísnějí postih
Nejvyšší státní zástupkyně Lenka Bradáčová v případě výtky olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna adresované žalobkyni Petře Lastovecké namítá, že výtka měla být formulována jinak. Z její námitky podle ní nevyplývá, že by požadovala pro Lastoveckou přísnější trest. ČTK to dnes řekl mluvčí nejvyšší žalobkyně Petr Malý. Lastovecká dostala výtku od Dragouna poté, co se v rozhovoru pro Radiožurnál a server iROZHLAS.cz vyjádřila o svém odvolání z vyšetřovacího týmu k bitcoinové kauze.
Rozhovorem podle Dragouna narušila důvěru v práci státního zastupitelství i odborný postup žalobců v probíhajícím přípravném řízení. Rozhovor vytvářel mylný dojem, že státní zastupitelství v kauze postupovalo nezákonně nebo účelově, řekl již dříve Dragoun. Kárné řízení vůči Lastovecké ale Dragoun nenavrhl.
Bradáčová však s jeho postupem podle Deníku N nesouhlasí. V námitce šéfka žalobců tvrdí, že takové posouzení bylo příliš mírné, a kárnému senátu navrhuje, aby Dragounovu výtku zrušil. "Ne však proto, že by podle ní Lastovecká nepochybila, ale z opačného důvodu - podle Bradáčové mohlo být její jednání závažnější a mohlo ohrozit samotný účel trestního řízení," napsal server, který uvedl, že Bradáčová chce pro Lastoveckou tvrdší trest.
Bradáčová se obrátila na kárný senát Vrchního soudu v Praze, který se bude její námitkou vůči výtce udělené Lastovecké olomouckým vrchním státním zástupcem Radimem Dragounem zabývat.
Mluvčí NSZ dnes uvedl, že jde o formulaci námitky. "Nejvyšší státní zástupkyně podala v daném kárném řízení námitku. Z té ovšem nevyplývá, že by požadovala přísnější trest. Ve svém podání namítá, že výtka by měla být jinak formulovaná, aby odrážela skutkový stav jednání státní zástupkyně," uvedl Malý.
Spor se týká vyloučení žalobkyně Lastovecké z vyšetřování bitcoinové kauzy kvůli údajné podjatosti, kterou Lastovecká odmítá. Dragoun uvedl, že její podjatost mohla ohrozit trestní řízení; pochybnosti souvisely s pražskou částí kauzy týkající se darování bitcoinů ministerstvu spravedlnosti od Tomáše Jiřikovského. Podle Deníku N Lastovecká už v lednu navrhovala stíhání exministra Pavla Blažka (dříve ODS) kvůli přijetí kryptoměny. Policie Blažka, jeho bývalého náměstka Radomíra Daňhela a advokáta Kárima Titze obvinila z praní špinavých peněz a zneužití pravomoci začátkem května; všichni podali stížnost. Jiřikovského policie v kauze stíhá od loňska.
Lastovecká se proti Dragounově výtce brání a tvrdí, že mlčenlivost neporušila a v rozhovoru neprozradila neveřejné informace.
čtk, tb