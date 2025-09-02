Babiše na mítinku napadl senior, udeřil ho několikrát berlí do hlavy. Policie ho na místě zadržela, podezírá ho z výtržnictví
Muže, který dnes na předvolebním mítinku v Dobré na Frýdecko-Místecku napadl předsedu hnutí ANO Andreje Babiše, policisté bezprostředně po útoku zadrželi. Čin předběžně kvalifikovali jako výtržnictví. Ošetřena byla také jedna žena. Policie to uvedla na síti X. Policejní mluvčí Soňa Štětínská uvedla, že incident se stal po 16:00. Babiše podle ní udeřil do hlavy francouzskou berlí muž seniorského věku.
"Policisté, kteří standardně vykonávají v souvislostí s obdobnými akcemi v jejich blízkosti výkon služby, na událost okamžitě zareagovali a odcházejícího muže zadrželi. Kriminalisté realizují procesní úkony, vyslýchají svědky a budou v tom i nadále pokračovat, rovněž tak ve vyhodnocování všech informací souvisejících s touto věcí," uvedla Štětínská.
Případem se zabývají frýdecko-místečtí kriminalisté. "Kromě Andreje Babiše byla ošetřena ještě jedna žena a rozsah jejich zranění bude také předmětem šetření. Předběžně jsme právní kvalifikaci stanovili jako trestný čin výtržnictví, nicméně nevylučujeme rozšíření," uvedla policie.
Poslanec Aleš Juchelka, který Babiše na mítinku doprovázel, ČTK řekl, že expremiéra někdo berlí několikrát udeřil do hlavy. "On se potom samozřejmě kryl, potom tam vznikl takový mumraj. Odvedli ho do auta, zavezli ho do nemocnice," řekl. "Byl na urgentním příjmu ve Frýdku-Místku, byl na CT, pravděpodobně už odjel," dodal.
čtk, tb