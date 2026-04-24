Babiš: Výroky Filipa Turka o úřednících jako parazitech jsou nepřijatelné. Byla to zábavná beseda, namítá Macinka
Výroky poslance Filipa Turka (za Motoristy) o úřednících jako parazitech jsou podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nepřijatelné. Chce o nich mluvit s předsedou Motoristů Petrem Macinkou. Ten se vůči kritice ohradil, podle něj jsou titulky českých médií hovořící o útoku Turka na ministerské úředníky zavádějící.
Opoziční STAN požaduje Turkovo odvolání z funkce vládního zmocněnce. Předseda STAN Vít Rakušan podotkl, že stejnou rétoriku používali nacisté vůči lidem, které považovali za méněcenné. Za příchylnost k nacistickým symbolům byl Turek kritizován už v minulosti. Odbory očekávají za označení zaměstnanců státu za parazity k deratizaci omluvu. Proti Turkovým výrokům a za jeho odvolání by se podle kandidátů do vedení strany měl vyslovit ostravský sjezd KDU-ČSL.
Turek výroky pronesl na nedávném setkání k výročí internetové televize XTV. "Na těch našich resortech, které máme čtyři, je stále nalezlých plno, řekněme progresivistických, levicových, někdy zelených, někdy různých jiných parazitů a my jsme se rozhodli je postupně deratizovat," citoval čestného prezidenta Motoristů Blesk. Podle něj mu sál aplaudoval. "Deratizování parazitů, myslím si, že nám jde poměrně dobře," uvedl Turek. Používal i výrazy jako škodná či chátra.
Babiš v pátek novinářům před začátkem neformálního summitu EU v Nikósii řekl, že chce o výrocích mluvit s Macinkou. "Pan Turek nemůže zkrátka takhle mluvit, je to nepřijatelné," řekl předseda vlády.¨
Macinka namítá, že titulky českých médií hovořící o útoku Turka na ministerské úředníky jsou zavádějící. Narážkou na parazity bylo prý míněno ukončovaní prapodivných spoluprací státních úřadů s pochybnými aktivisty, kteří se situují do rolí odborníků, ale ve skutečnosti jsou součástí organizovaných struktur, které podle něj v duchu svého subjektivního vidění světa častokrát působí proti zájmům České republiky.
Macinka uvedl, že beseda byla uvolněná a lidé se dobře bavili. "Byl jsem na této akci osobně přítomen a musím zdůraznit, že diskuse se nevedla o úřednících, ale určitě ani o žádných historických paralelách. Proto tento další díl nekonečné hilsneriády proti Filipovi Turkovi jednoznačně odmítám," řekl.
Vláda by podle Rakušana měla Turka odvolat z funkce vládního zmocněnce. Požadavek na Turkovo odvolání vznesl při zdůvodnění návrhu, aby se Sněmovna výroky zástupce Motoristů zabývala. Pokud vláda Turka z funkce svého zmocněnce pro klimatickou politiku a Green Deal neodvolá, ponese plnou odpovědnost za normalizaci jazyka a postojů, které v české a evropské demokracii nemají místo, dodal bývalý ministr vnitra.
"Takovéto urážky na demokratické instituce se odehrávaly ve 30. letech v Německu, kdy nacisté potřebovali vylikvidovat prostě lidi, kteří jim nešli po vůli," uvedl už dříve někdejší ministr životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL). Kandidáti do vedení KDU-ČSL v Ostravě se shodli, že Turkova slova jsou nepřijatelná a měl by být odvolán. "Nevidí si do huby," uvedl poslanec František Talíř.
Odbory očekávají od Turka omluvu za označení zaměstnanců státu za parazity k deratizaci, řekl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula na úvod dvoudenního sjezdu. Podle něj taková slova už nikdy nesmí patřit do slovníku politiků a vyzval politiky, aby se podobných vyjádření navždy vystříhali. Omluvu žádá i Odborový svaz státních orgánů a organizací.